लालबाग राजाच्या विसर्जनावरून वाद, गुजराती कंपनीला कंत्राट दिलं म्हणणाऱ्याविरोधात मंडळ कोर्टात जाणार

लालबाग राजाच्या गणपतीचं विसर्जन लांबल्याच्या मुद्द्यावरून आता नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. यंदा लालबागच्या राजाची मूर्ती १० तासांपेक्षा अधिक काळ गिरगाव चौपाटीवर विसर्जनाच्या प्रतीक्षेत होती. अनंत चतुर्दशीच्या दुसऱ्या दिवशी गिरगाव चौपाटीवर भरतीच्या आधी मूर्ती नव्या तराफ्यावर चढवता आली नव्हती. यानंतर ओहोटी होईपर्यंत वाट बघावी लागली. शेवटी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास लालबागच्या राजाचं खोल समुद्रात विसर्जन केलं गेलं. यानंतर गिरगाव चौपाटीवरील कोळी बांधवांनी लालबाग राजा मंडळावर अनेक आरोप केले होते. आता याविरोधात लालबाग राजा मंडळाकडून संबंधितांना कोर्टात खेचण्याचा इशारा देण्यात आलाय. गिरगाव चौपाटीचे नाखवा हिरालाल वाडकर यांच्यावर अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकण्याचा निर्णय लालबाग राजा मंडळाने घेतलाय..Lalbaugcha Raja Visarjan : लालबागचा राजा विसर्जन विलंबाची चौकशी करा! मच्छीमार समितीची भूमिका.सोशल मीडियावर लालबाग राजाच्या विसर्जनाबाबत चुकीची माहिती पसरवली गेलीय. त्यासाठी हिरालाल वाडकर यांनी केलेल्या दाव्यांचा दाखला अनेकांनी दिलाय. खरंतर लालबागचा राजा मंडळाशी हिरालाल वाडकर यांचा काहीच संबंध नाहीय. त्यांनी कधीच लालबागच्या राजाचं विसर्जन केलं नाही. फक्त प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि मंडळाची बदनामी करण्याच्या हेतूनं हिरालाल वाडकर यांनी व्हिडीओ प्रसिद्ध केला असं लालबाग राजा मंडळानं म्हटलंय..वाडकर बंधू अनेक वर्षांपासून लालबाग राजाचं विसर्जन करतोय. पण यंदा मंडळाकडून गुजरातच्या कंपनीला विसर्जनाचं कंत्राट दिलं गेलं अन् गणित चुकलं अशी प्रतिक्रिया हिरालाल वाडकर यांनी दिली होती. मंडळाला भरती-ओहोटीचा अंदाज आला नाही. गुजरातचा तराफा आल्यामुळे त्यांनी हे कॉन्ट्रॅक्ट गुजराती कंपनीला दिलं. यापुढे मंडळाने विसर्जनाची काळजी घ्यायला हवी असंही हिरालाल वाडकर म्हणाले होते..लालबागचा राजाची विसर्जन मिरवणूक ६ सप्टेंबरला दुपारी १२ वाजता सुरू झाली. त्यानंतर ७ सप्टेंबरला ३३ तासांनी रात्री गिरगाव चौपाटीवर मूर्तीचं विसर्जन झालं. विसर्जनासाठी खास मोटराइज्ड तराफ्याचा वापर करण्यात आला. पण या तराफ्यावर मूर्ती चढवताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. परिणामी रात्री ९ वाजता मूर्तीचं विसर्जन झालं..