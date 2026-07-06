मुंबई

Rain Update: पाऊस थांबायचं नाव नाही! पुण्यात दरड कोसळली, नाशिकला ढगफुटीचा इशारा अन्...; आज कुठे काय घडलं? वाचा संपूर्ण अपडेट

Maharashtra Weather News Update: मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जनतेला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले.
Maharashtra Rain Update

Maharashtra Rain Update

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्राच्या अनेक भागांतील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. सोमवारी (६ जुलै) पुणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनात ३ जणांचा मृत्यू झाला आणि २३ जणांना वाचवण्यात आले. मंगळवारी (७ जुलै) नाशिकमध्ये ढगफुटीची शक्यता आहे. ढगफुटीच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर मंदिर मंगळवारी बंद राहील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्व मंदिरे, तसेच पर्यटन स्थळेही बंद राहतील. शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालयेही बंद राहतील.

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