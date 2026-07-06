Rain Update: पाऊस थांबायचं नाव नाही! पुण्यात दरड कोसळली, नाशिकला ढगफुटीचा इशारा अन्...; आज कुठे काय घडलं? वाचा संपूर्ण अपडेट

मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्राच्या अनेक भागांतील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. सोमवारी (६ जुलै) पुणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनात ३ जणांचा मृत्यू झाला आणि २३ जणांना वाचवण्यात आले. मंगळवारी (७ जुलै) नाशिकमध्ये ढगफुटीची शक्यता आहे. ढगफुटीच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर मंदिर मंगळवारी बंद राहील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्व मंदिरे, तसेच पर्यटन स्थळेही बंद राहतील. शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालयेही बंद राहतील. .सततच्या मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्राच्या अनेक भागांतील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक भागांमध्ये पाणी साचले असून, भूस्खलन झाले आहे आणि रस्ते व रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. या परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाने मदत आणि बचाव कार्य तीव्र केले आहे. भारतीय नौदलाने आपल्या पश्चिम नौदल कमांडला उच्च सतर्कतेवर ठेवले आहे. गरज भासल्यास राज्य प्रशासनाला मदत करण्यासाठी नौदल पूर्णपणे सज्ज आहे..Thane Rain Red Alert: ठाण्यात अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट; सर्व गडकिल्ले, धबधबे व पर्यटनस्थळांवर पुढील आदेशापर्यंत प्रवेशबंदी.महाराष्ट्रात मुसळधार पावसामुळे हाहाकार सुरूच आहे. उल्हास नदी धोक्याच्या पातळीजवळ पोहोचली असून, वांगणीजवळील कुडसावरे पूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेला आहे. या मार्गावरील अनेक गावांचा संपर्क सध्या तुटला आहे. प्रशासनाने जनतेला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे हवाई सेवाही विस्कळीत झाली आहे. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अनेक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. १७ उड्डाणे रद्द झाली असून अंदाजे ३६५ उड्डाणांना विलंब झाला आहे. .सोमवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत विमानतळावर हीच परिस्थिती होती. मुसळधार पावसामुळे नागपूरचे एक मंत्री आणि अनेक आमदार शहराच्या विमानतळावर अडकून पडले. त्यामुळे ते सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी मुंबईत पोहोचू शकले नाहीत. दिवसाच्या सुरुवातीला खराब हवामानामुळे विमान उड्डाणे रद्द झाल्याने राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अनेक आमदारांना त्यांचे प्रवासाचे बेत रद्द करावे लागले. .Raigad Ratnagiri Traffic: बार्जेसची धडक बसून सावित्री नदीवरील आंबेत पूल वाहतुकीसाठी तात्पुरता बंद; रायगड-रत्नागिरी दळणवळण ठप्प.मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याच्या अंदाजामुळे राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले. त्यांचे नागपूरहून मुंबईला सकाळी १०:१० वाजताचे इंडिगो विमान उड्डाण करू शकले नाही. महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या भीषण हवामानामुळे राज्य विधानसभेचे कामकाजही तहकूब करण्यात आले. .राज्यात अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. पुण्यात मावळ तालुक्यातील पाटण गावात भूस्खलन झाले आहे. ही घटना पहाटे ५ वाजून २६ मिनिटांनी घडली. भूस्खलनामुळे एका घराला तडाखा बसला. यात तिघांचा मृत्यू झाला. घोरावाडी (तळेगाव दाभाडे), तहसील मावळमध्ये सकाळी ५:३० वाजता बसमधून प्रवास करणारे २५ प्रवासी पुराच्या पाण्यात अडकले. एनडीआरएफच्या पथकाने सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढले..मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील कशेडी घाटात भूस्खलनामुळे मुंबई-गोवा वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग, जुना महामार्ग, मिसिंग लिंक रोड आणि रेल्वे सेवा कोलमडली आहे. भूस्खलनामुळे द्रुतगती मार्ग बंद झाला आहे. खोपोलीमध्ये पाणी साचल्यामुळे जुना महामार्ग बंद आहे. मंकी हिल ते ठाकूरवाडी रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे..Bhima River Flood: भीमा नदीला अचानक पुराचा तडाखा; नदीकाठच्या शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारी व उभी पिके पाण्यात.वरंधा घाट (वारवंड-उंबडे) ४ ते ५ ठिकाणी भूस्खलन झाले असून रस्ता बंद आहे आणि ढिगारा हटवण्याचे काम सुरू आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग, जुना महामार्ग, मिसिंग लिंक रोड आणि रेल्वे सेवा दोन्ही दिशांनी बंद आहेत. मावळ आणि ताम्हिणी घाट परिसरात पूरस्थिती आहे. नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..रायगडमधील अमनोरी गावात पुरामुळे एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य घराच्या छतावर अडकले होते. स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथकांनी त्या सर्वांची सुखरूप सुटका केली. मानखुर्द येथील झोपडपट्टीत इमारत कोसळल्याने सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि एक जण जखमी झाला. राज्य आपत्कालीन कार्य संचालन केंद्राने (एसईओसी) माथेरान, लोणावळा, खोपोली आणि लोहरगाव भागांसाठी दोन रेड अलर्ट जारी केले आहेत..मुसळधार पावसामुळे या भागांमध्ये भूस्खलनाचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. एनडीआरएफची दोन पथके विविध ठिकाणी तैनात करण्यात आली आहेत. जिओ-डीएसएस प्रणालीद्वारे धोक्याचे विश्लेषण केल्यानंतर हे अलर्ट जारी केले जात आहेत. जिल्हा प्रशासन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद दलांसोबत सतत समन्वय साधला जात आहे. पुणे जिल्ह्यातील मावळ येथील पाटण गावात बचाव कार्य आणि ढिगारा हटवण्याचे काम सुरू आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग आणि वरंधा घाटावरून ढिगारा हटवण्याचे काम सुरू आहे. मंकी हिल-ठाकूरवाडी रेल्वे मार्ग पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे..Raigad Rains: मुसळधार पावसाने रायगड-मुंबई-पुणे महामार्ग ठप्प; तासन्तास अडकलेले प्रवासी, वॉशरूम व नेटवर्कअभावी प्रचंड हाल.रायगडमधील पूर परिस्थितीवर सतत देखरेख आणि बोटींद्वारे बचाव कार्य सुरू आहे. पुणे-मुंबई मार्गावर प्रवास निर्बंध लागू करण्यात येणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने शाळा बंद ठेवणे आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे सुरू आहे. नदीच्या पाण्याच्या पातळीची स्थिती वाढत आहेत. रायगड, ठाणे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील कुंडलिका नदी, अंबा नदी, सावित्री नदी, उल्हास नदी, जगबुडी नदी यांसह अनेक नद्या धोक्याच्या पातळीच्या वर वाहत आहेत. या भागांमध्ये पुराचा धोका कायम असून प्रशासनाकडून त्यावर सतत लक्ष ठेवले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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