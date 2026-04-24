Mumbai: मुंबईत बिबट्यांचा वाढता वावर, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

जोगेश्वरी : मुंबईतील उपनगरांमध्ये मानवी वस्ती आणि वन्यजीव संघर्ष तीव्र होत असून, जोगेश्वरी व गोरेगाव परिसरात बिबट्यांच्या वाढत्या हालचालींमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..जोगेश्वरीतील प्रतापनगर परिसरात बुधवारी (ता. २३) पहाटे सुमारे ४च्या सुमारास बिबट्याचा वावर सीसीटीव्हीत कैद झाला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. प्रतापनगरमधील अविष्कार इमारत आणि सिद्धेश्वर रहिवासी संघ परिसरात बिबट्याच्या मुक्त संचाराचे दृश्य समोर आले आहे..आरे कॉलनीलगतचा हा परिसर असल्याने येथे बिबट्यांचे दर्शन वारंवार होत असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली. दरम्यान, गोरेगावमधील बिंबिसार नगर परिसरातही बिबट्यांचा वावर वाढल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. रात्री व पहाटेच्या वेळी नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..तज्ज्ञांच्या मते, जंगलाच्या सीमांवरील अतिक्रमण, वाढते शहरीकरण आणि कचऱ्याचे ढीग यामुळे बिबटे अन्नाच्या शोधात मानवी वस्तीकडे वळत आहेत. भटक्या प्राण्यांची वाढती संख्या त्यांना सोपा भक्ष्य उपलब्ध करून देत असल्याचेही सांगितले जाते..या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने केवळ गस्त वाढवण्यापुरते मर्यादित न राहता ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, तातडीने उपाययोजना न झाल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.