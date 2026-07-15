मुंबई

Matheran Video Viral: माथेरानमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण!

Leopard Spotted in Matheran: माथेरानमध्ये बिबट्याचा वावर असून बिबट्याने एका श्वानावर झडप घातल्याची थरारक घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. यामुळे पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Leopard Spotted in Matheran

Leopard Spotted in Matheran

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : पर्यटननगरी माथेरानमध्ये पुन्हा एकदा बिबट्याची दहशत पाहायला मिळाली आहे. हनीमून पॉईंट परिसरात रात्रीच्या वेळी बिबट्याने एका श्वानावर झडप घातल्याची थरारक घटना घडली असून, हा संपूर्ण प्रकार येथील दुकानदार सनगरे यांच्या दुकानाबाहेरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.

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