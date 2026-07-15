Matheran Video Viral: माथेरानमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण!

मुंबई : पर्यटननगरी माथेरानमध्ये पुन्हा एकदा बिबट्याची दहशत पाहायला मिळाली आहे. हनीमून पॉईंट परिसरात रात्रीच्या वेळी बिबट्याने एका श्वानावर झडप घातल्याची थरारक घटना घडली असून, हा संपूर्ण प्रकार येथील दुकानदार सनगरे यांच्या दुकानाबाहेरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे..सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये अंधारातून अचानक बिबट्या समोर येत श्वानावर हल्ला करताना स्पष्ट दिसत आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर स्थानिक नागरिक, व्यापारी आणि पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोशल मीडियावर हे फुटेज मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, परिसरात त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची डंपरला धडक, गाडीचा चक्काचूर; तिघांचा जागीच मृत्यू; २ जखमी .यापूर्वीही नेरळच्या कुंभे-आंबिवली परिसरात बिबट्याचे दर्शन झाले होते. तसेच मेंढपाळाची मेंढरे फस्त केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. एप्रिल महिन्यात माथेरान घाटरस्त्यावर टॅक्सीचालकाला बिबट्या दिसला होता, तर सनसेट पॉईंट परिसरात श्वानाची शिकार करून बिबट्या मृत श्वान ओढून नेत असल्याचेही प्रत्यक्षदर्शींनी पाहिले होते..वन विभागाच्या माहितीनुसार, माथेरानच्या जंगल परिसरात एक मादी बिबट्या आणि तिची दोन पिल्ले वावरत असल्याची शक्यता आहे. पाण्याच्या शोधात हे बिबटे मानवी वस्तीच्या जवळ येत असल्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे..या पार्श्वभूमीवर हनीमून पॉईंट, सनसेट पॉईंट आणि घाटरस्ता परिसरात वन विभागाने नियमित गस्त वाढवावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. तसेच नागरिक आणि पर्यटकांनी विशेषतः रात्रीच्या वेळी एकटे फिरणे टाळावे आणि बिबट्याचे दर्शन झाल्यास तात्काळ वन विभागाला माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईहून थेट अबुधाबी, विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू; कधीपासून आणि कसा असेल पहिला टप्पा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.