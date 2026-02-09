Mumbai Leopard Spotted: मुंबईत बिबट्याचा खुलेआम वावर, भटक्या कुत्र्यावर हल्ला; संपूर्ण घटनेचा Video Viral

मुंबई : नुकतेच नवी मुंबई येथे सीबीडी सेक्टर ८,९ या भागात बिबट्या निदर्शनास आला होता. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्याच्या दर्शनाची ही घटना ज्वलंत असताना आता पुन्हा मुंबईत बिबट्या दिसून आला आहे. इतकेच नव्हे तर त्याने एका भटक्या कुत्र्यावर हल्ला केला असून ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलुंडमधील एका निवासी सोसायटीबाहेर एका भटक्या कुत्र्यावर बिबट्याने हल्ला केल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, वन विभागाचे पथक वन्यजीव तज्ञांसह तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी प्राथमिक पाहणी केली असून या घटनेचा आढावा घेतला आहे..ZP Election Result: ग्रामीणचा शिलेदार कोण? आज मतमोजणी; ५०२ उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार.दरम्यान, मात्र यामुळे मुलुंड परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीती आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर या घटनेमुळे वन्यजीव आणि शहरी भागांमधील वाढत्या संघर्षाकडे, विशेषतः वनक्षेत्रांच्या जवळ असलेल्या वस्त्यांमध्ये, पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. ज्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत..मुलुंड परिसरात बिबट्याचा वावर असल्यामुळे याबाबत स्पष्ट केले आहे की, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि आरे वनक्षेत्राच्या सीमेवर असलेल्या परिसरांमध्ये बिबट्या दिसणे आणि त्यांचे भटके किंवा पाळीव प्राण्यांवर हल्ले होणे ही असामान्य गोष्ट नाही. ज्या ठिकाणी ही घटना घडली ते मुलुंडमधील ठिकाण राष्ट्रीय उद्यानाच्या अगदी जवळ आहे. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह वन्यजीव कल्याण पथके, आवश्यकतेनुसार वेळेवर हस्तक्षेप सुनिश्चित करण्यासाठी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे रहिवाशांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन केले आहे..MSRTC: महाराष्ट्रात ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ! पुणे–मुंबईसह 'या' 4 प्रमुख मार्गांवर धावणार बस; परिवहन मंत्र्यांची घोषणा.त्याचबरोबर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना पहाटे आणि रात्री उशिराच्या वेळी, जेव्हा प्राण्यांची हालचाल होण्याची शक्यता जास्त असते, तेव्हा सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. लोकांना कोणत्याही वन्यजीवाचे दर्शन, असामान्य वर्तन किंवा संकटाच्या परिस्थितीची त्वरित माहिती देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. तातडीच्या मदतीसाठी त्यांचा २४x७ हेल्पलाइन क्रमांक १९२६ उपलब्ध आहे, आणि शहरी-वन्यजीव सहजीवनाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी समन्वित माहिती देणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.