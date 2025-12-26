मुंबई

Thane News: भाईंदरनंतर आता ठाण्यात बिबट्याचा वावर, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण!

Leopard Spotted In Thane: भाईंदरनंतर आता ठाणे शहरात बिबट्याचा वावर दिसून आला आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
मुंबई : मागील काही दिवसांपासून राज्यभरात बिबट्यांचे हल्ले मोठ्या प्रमाणात वाढले असून आता बिबट्यांचे मानवी वस्तीत वावर देखील होत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये भोतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नुकतेच भाईंदर येथे एका इमारतीमध्ये बिबट्या दिसला असून त्याने केलेल्या हल्ल्यामध्ये सात जण जखमी झाले होते. मुंबई उपनगरातील हे प्रकरण ज्वलंत असताना आता ठाणे शहरात बिबट्या दिसून आला आहे.

