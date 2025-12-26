Thane News: भाईंदरनंतर आता ठाण्यात बिबट्याचा वावर, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण!

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून राज्यभरात बिबट्यांचे हल्ले मोठ्या प्रमाणात वाढले असून आता बिबट्यांचे मानवी वस्तीत वावर देखील होत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये भोतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नुकतेच भाईंदर येथे एका इमारतीमध्ये बिबट्या दिसला असून त्याने केलेल्या हल्ल्यामध्ये सात जण जखमी झाले होते. मुंबई उपनगरातील हे प्रकरण ज्वलंत असताना आता ठाणे शहरात बिबट्या दिसून आला आहे. .ठाण्यातील वर्दळीचा भाग असलेल्या पोखरण रोड क्रमांक २ परिसरात बिबट्या दिसल्याने नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली असून चिंतेचे वातावरण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी याभागात बिबट्या असल्याचा संशय आल्याने वनविभागाला पाचारण करण्यात आले होते. त्यावेळी वनविभागाच्या पथकाकडून याठिकाणी तातडीने ट्रॅप आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले. मात्र, बिबट्या यावेळी कॅमेऱ्यात कैद झाला नाही..ठाकरे गट, काँग्रेस आणि भाजप आमनेसामने! मतदार कुणाकडे झुकणार? वाचा BMC निवडणुकीत अंधेरी पश्चिमचे समीकरण.दरम्यान, आज शुक्रवार (ता. २६) रोजी सकाळच्या सुमारास बांधकाम साईटवर बिबट्या दिसल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांनी केला. भाईंदरमधील बिबट्याला जेरबंद करून पंधरा दिवस उलटले नसताना आता ठाण्यात भरवस्तीत बिबट्याचा वावर असल्यामुळे वनविभागाची डोकेदुखी वाढली आहे..नागरिकांना वनविभागाचे आवाहनठाणे शहरात बिबट्या दिसल्याची माहिती मिळताच घटनास्थळी वनविभागाचे पथक दाखल होत बिबट्याचा शोध घेत आहेत. तसेच वनविभागाने नागरिकांना रात्रीच्या वेळी एकट्याने घराबाहेर पडू नका आणि लहान मुलांना घराबाहेर एकटे सोडू नये, असे आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर बिबट्या दिसल्यास तातडीने वनविभागाला कळवावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत..Thane Crime: मानवतेला काळीमा फासणारी घटना! ७ दिवसांचं बाळ ६ लाखांत सौदा अन्...; बालतस्करीचे भयंकर वास्तव समोर.या घटनेप्रकरणी, वर्तक नगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक प्रवीण माने यांनी सांगितले की, एका रहिवाशाने पोखरण रोड क्रमांक २ परिसरात बिबट्या फिरताना पाहिल्याचा दावा केला आहे. याबाबतची माहिती तातडीने वनविभागाला देण्यात आली. यानंतर ठाणे वनविभागाचे नरेंद्र मुठे यांनी सांगितले की, या घटनेनंतर वनविभागाने घटनास्थळी पाळत वाढवली असून, परिसरात बिबट्या असल्याची खात्री करण्यासाठी कॅमेरा ट्रॅप लावले आहेत. तसेच निवासी सोसायट्यांमधील रहिवाशांनाही घाबरून न जाण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.