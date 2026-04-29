Mumbai Pune Expressway: यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ पूर्ण; घाटातील कोंडीपासून सुटका

पाली : मुंबई आणि पुणे या दोन महानगरांमधील प्रवासाचे अंतर आणि वेळ कमी करणाऱ्या बहुप्रतिक्षित यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील (Expressway) 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचे काम अखेर पूर्ण झाले आहे. हा मार्ग १ मे २०२६ पासून सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार असून, यामुळे घाटातील वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची मोठी सुटका होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि पोलीस प्रशासनाने या मार्गावरील वाहतूक टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंदर्भात अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे यांनी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे..प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव या मार्गावरील वाहतूक दोन टप्प्यांत विभागली आहे. पहिला टप्पा १ मे ते ३१ मे २०२६ असून या कालावधीत केवळ हलकी मोटार वाहने, बस आणि इतर प्रवासी वाहनांनाच या नवीन मार्गावरून प्रवास करता येईल. सर्व प्रकारच्या मालवाहू वाहनांना या काळात पूर्णपणे प्रवेशबंदी असेल. तर दुसरा टप्पा १ जून २०२६ पासून हलकी वाहने आणि बससाठी हा मार्ग सुरूच राहील. मात्र, मालवाहू वाहनांना या मार्गावर प्रवेश द्यायचा की नाही, याचा निर्णय पहिल्या सहा महिन्यांच्या निरीक्षणांनंतर आणि अनुभवावरून घेतला जाईल..'हॅझमॅट' वाहनांना बोगद्यात बंदीसुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनाने अत्यंत कडक निर्बंध लागू केले आहेत. ज्वलनशील, स्फोटक किंवा धोकादायक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या 'हॅझमॅट' वाहनांना या 'मिसिंग लिंक'मधील बोगद्यांमधून प्रवास करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. अशा धोकादायक मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनी जुन्या अस्तित्वात असलेल्या द्रुतगती मार्गाचाच (लोणावळा घाट मार्ग) वापर करणे अनिवार्य आहे..वेगमर्यादा आणि कारवाईवेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. हलकी वाहने ताशी १०० किलोमीटर (कमाल). बस व प्रवासी वाहने ताशी ८० किलोमीटर (कमाल). निर्धारित वेगमर्यादेपेक्षा ५ टक्क्यांपर्यंत जास्त वेग आढळल्यास कायदेशीर सवलत मिळू शकेल, मात्र त्यापेक्षा जास्त वेग असल्यास मोटर वाहन कायद्यांतर्गत कडक कारवाई केली जाईल..वेळेची मोठी बचतहा नवीन मार्ग सुरू झाल्यामुळे खंडाळा घाटातील वळणदार आणि चढ-उताराच्या रस्त्याला पर्याय उपलब्ध झाला आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या वाचणार असून इंधनाचीही बचत होईल. हा आदेश १ मे २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार असून प्रवाशांनी नियमांचे आणि वेगमर्यादेचे पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.