Mumbai Fire: मुंबईत लोअर परळ वर्कशॉपमध्ये आग, आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरु

Railway Workshop Fire: मुंबईत लोअर परळ वर्कशॉपमध्ये मेल एक्स्प्रेसच्या डबल डेकर कोचला आग लागल्याची घटना घडली आहे. आगीचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबईत लोअर परळ वर्कशॉपमध्ये आग लागल्याची घटना घडली आहे. पश्चिम रेल्वेच्या लोअर परळ वर्कशॉपमध्ये मेल एक्स्प्रेसच्या डबल डेकर कोचला लागली आग आहे. आगीची माहिती मिळताच आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले. सध्या आग आटोक्यात आली असून या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट असून पुढील तपास सुरु आहे.

