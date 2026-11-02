मुंबई

CNG Price: सीएनजी प्रतिकिलो ९० रुपयांवर! रिक्षा-टॅक्सीचालकांना फटका; दोन महिन्यांत दुसरी दरवाढ

CNG Price Update : महानगर गॅस लिमिटेडने सीएनजीच्या दरात वाढ केली आहे. त्यामुळे रिक्षा-टॅक्सीचालकांना फटका बसला आहे.
CNG Price Hike

CNG Price Hike

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : महानगर गॅस लिमिटेडने (एमजीएल) मुंबई आणि महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) सीएनजीच्या दरात एक रुपयाने वाढ केली आहे. त्यामुळे सीएनजीचा दर प्रतिकिलो ९० रुपये झाला आहे. गेल्या दोन महिन्यांतील ही दुसरी, तर सप्टेंबरपासूनची तिसरी दरवाढ आहे. याचा फटका रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना बसला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
cng
CNG Gas
Maharashtra Natural Gas Limited updates