महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुंबईत भव्य परेड! कोंडी टाळण्यासाठी वाहतुकीत बदल आणि कडक निर्बंध लागू; कुठे अन् कधी?

मुंबई : महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुंबई पोलिसांनी दादर परिसरातून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी एक विशेष वाहतूक सूचना जारी केली आहे. पोलिसांनी माहिती दिली की, १ मे रोजी दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानावर महाराष्ट्र दिन परेडचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सकाळी ६ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत आजूबाजूच्या सर्व रस्त्यांवर वाहतुकीत बदल आणि निर्बंध लागू असतील. .मुंबई वाहतूक पोलिसांनी जारी केलेल्या वाहतूक सूचनेनुसार, परेड सुरळीत पार पडावी आणि सर्वसामान्य जनतेला कोणताही त्रास, अडथळा किंवा धोका टाळता यावा, यासाठी ही विशेष वाहतूक व्यवस्था लागू करण्यात येत आहे. वाहतूक पोलिसांनी वाहनचालकांना सकाळी ६ ते दुपारी १२ या वेळेत दादर आणि शिवाजी पार्क परिसरातील मार्ग टाळून पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे..या सूचनेत असेही म्हटले आहे की, वाहनचालकांनी हा परिसर टाळून कोहिनूर बीएमसीच्या वाहनतळातील निर्धारित पार्किंगचा वापर करावा. वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक आणि वाहतूक पोलीस कर्मचारी तैनात असतील. याव्यतिरिक्त, स्थानिक रहिवाशांना आणि ज्यांच्याकडे वाहन पास नाही अशा नागरिकांना आपली वाहने दादरमधील जे. के. सावंत रोडवरील प्लाझा सिनेमाजवळ असलेल्या बीएमसीच्या कोहिनूर पार्किंग लॉटमध्ये पार्क करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मिरवणूक शिवाजी पार्क मैदानाच्या गेट क्रमांक ५ पासून सुरू होईल, डावीकडे वळून केळुस्कर रोड (उत्तर) सी. रामचंद्र चौक - डावीकडे वळून एस. सावरकर रोड (दक्षिण) संगीतकार वसंत देसाई चौक (केळुस्कर रोडचा दक्षिणेकडील जंक्शन) आणि नंतर उजवीकडे वळून अखेरीस नारळी बाग येथे संपेल. महाराष्ट्र दिनाचा सोहळा शांततेत आणि सुव्यवस्थितपणे पार पडावा, यासाठी मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असून, सर्वांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे असे सांगितले आहे.