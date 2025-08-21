मुंबई

Ganpati Festival Toll Free: गणेशोत्सवाचा आनंद द्विगुणित! कोकण प्रवास भाविकांना टोल फ्री, पास मिळवण्याची प्रक्रिया काय? जाणून घ्या

Ganeshotsav 2025 Toll-Free Pass: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर्षीच्या गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने गणेशोत्सव २०२५ साठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांसाठी टोलमध्ये सूट जाहीर केली आहे. ही सूट २३ ऑगस्ट २०२५ ते ८ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत लागू असेल. कोकणात जाणाऱ्या वाहनांना आणि राज्य परिवहन बसेसना मुंबई - बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांवर टोल भरावा लागणार नाही.

