Ganpati Festival Toll Free: गणेशोत्सवाचा आनंद द्विगुणित! कोकण प्रवास भाविकांना टोल फ्री, पास मिळवण्याची प्रक्रिया काय? जाणून घ्या

महाराष्ट्र सरकारने गणेशोत्सव २०२५ साठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांसाठी टोलमध्ये सूट जाहीर केली आहे. ही सूट २३ ऑगस्ट २०२५ ते ८ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत लागू असेल. कोकणात जाणाऱ्या वाहनांना आणि राज्य परिवहन बसेसना मुंबई - बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांवर टोल भरावा लागणार नाही..टोल-फ्री प्रवासासाठी "गणेशोत्सव २०२५ - कोकण दर्शन" हे विशेष पास दिले जातील. प्रत्येक पासवर वाहन क्रमांक आणि मालकाची माहिती असेल. हे पास प्रादेशिक परिवहन कार्यालये, पोलीस आणि वाहतूक विभागांकडे उपलब्ध असतील. परतीच्या प्रवासासाठी देखील ते वैध राहतील. तर गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या लाखो भाविकांचा रेल्वेतून होणारा प्रवास सुरळीत व्हावा, यासाठी मध्य रेल्वेकडून आजपासून गणपती विशेष गाड्या धावणार आहे. पुढील २१ दिवसांत तब्बल ३६७ गाड्या प्रवाशांच्या सेवेत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..Shivaji Maharaj: पुण्यातील मानाचा पहिला गणपती अन् शिवरायांचं बंधन! ; मावळे मोहिमेवर जाण्याआधी घेत असत बाप्पाचं दर्शन.यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, गणपतीच्या हंगामात घरी जाणाऱ्या हजारो लोकांना या निर्णयाचा फायदा होईल. उपमुख्यमंत्री यांनी पोलीस आणि वाहतूक विभागांना पास वितरणात समन्वय साधण्याचे आणि वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेची माहिती जनतेला देण्यासाठी सूचना आणि जाहिराती प्रकाशित करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत..राज्य परिवहन विभाग २२ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबर दरम्यान ५,२०० अतिरिक्त बसेस देखील चालवणार आहे. उत्सवाच्या गर्दीला तोंड देण्यासाठी या बसेस मुंबई, ठाणे आणि पालघर ते कोकणापर्यंत धावतील. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना निवडक सेवांमध्ये सवलती मिळतील. नियमित डेपोंवरील गर्दी कमी करण्यासाठी, मुंबई महानगर प्रदेशात ४० तात्पुरते बस थांबे उभारले जातील. अतिरिक्त बस बुकिंग ऑनलाइन आणि ऑफलाइन उपलब्ध असतील. प्रवाशांना मदत करण्यासाठी महामार्गांवर वाहन दुरुस्ती पथके तैनात केली जातील असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.