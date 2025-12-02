मुंबई

मुंबई-ठाणे मेट्रोसह 'या' ९ मार्गांना सुपरस्पीड मिळणार! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कनेक्टिव्हिटीचं नवं युग सुरू होणार

Mumbai-Thane Metro News Project: मुंबई-ठाणे परिसरातील नऊ मेट्रो प्रकल्पांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला ५०० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्यात आले आहे.
Mumbai-Thane Metro

Mumbai-Thane Metro

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई आणि ठाणे दरम्यान सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला ₹५०० कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज मंजूर केले आहे. या निधीमुळे अनेक प्रलंबित मेट्रो मार्गांचे काम जलद गतीने पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची म्हणजे मुंबई-ठाणे मेट्रो मार्गाचा समावेश आहे. या प्रकल्पाबद्दल रहिवासी उत्सुक आहेत. कारण यामुळे उपनगरांना कनेक्टिव्हिटी मिळेल.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Metro
mumbai metro
Metro Project
MMRDA Metro projects

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com