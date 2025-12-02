मुंबई-ठाणे मेट्रोसह 'या' ९ मार्गांना सुपरस्पीड मिळणार! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कनेक्टिव्हिटीचं नवं युग सुरू होणार

मुंबई : मुंबई आणि ठाणे दरम्यान सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला ₹५०० कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज मंजूर केले आहे. या निधीमुळे अनेक प्रलंबित मेट्रो मार्गांचे काम जलद गतीने पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची म्हणजे मुंबई-ठाणे मेट्रो मार्गाचा समावेश आहे. या प्रकल्पाबद्दल रहिवासी उत्सुक आहेत. कारण यामुळे उपनगरांना कनेक्टिव्हिटी मिळेल..यामुळे उपनगरातून मध्य मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल. स्थानिक गाड्यांसोबतच हा आणखी एक सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध करून देईल. दहिसर, मीरा रोड, ठाणे आणि कल्याणसह अनेक मार्गांसाठी नगरविकास विभागाने ही रक्कम मंजूर केली आहे. केंद्रीय कर, स्थानिक कर आणि जमिनीच्या किमतीच्या ५०% रक्कम गृहीत धरून सरकारने हे कर्ज मंजूर केले. हे मार्ग पूर्ण करण्यासाठी निधीचा तुटवडा आता दूर झाला आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या प्रगतीला गती मिळेल असा विश्वास आहे..Mumbai News: बोरिवली स्टेशनबाहेर बेवारस बॅग आढळली, परिसरात भीतीच वातावरण, काय घडलं?.एमएमआरडीएला देण्यात आलेल्या ५०० कोटी रुपयांपैकी, विविध प्रकल्पांसाठी खालीलप्रमाणे निधी देण्यात आला आहे:मुंबई मेट्रो: मार्ग ५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण)- मंजूर रक्कम: ₹५२.३८ कोटी- या मार्गामुळे ठाणे आणि भिवंडीतील प्रवाशांमध्ये लक्षणीय बदल होतील. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.मुंबई मेट्रो लाईन 6 (स्वामी समर्थ नगर-जोगेश्वरी-विक्रोळी)- निधी: ₹32.95 कोटीमुंबई मेट्रो लाईन 2A (दहिसर पूर्व-DN नगर)- निधी: ₹२८.८९ कोटी- मुंबई मेट्रो लाईन 2B (DN नगर-मंडाले)- रक्कम: ₹112.80 कोटी.मेट्रो लाइन 4 आणि 4A (वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड)- निधी: ₹98.72 कोटीमेट्रो लाइन 7 (अंधेरी पूर्व-दहिसर पूर्व)- रक्कम: ₹49.63 कोटीमेट्रो लाइन 9 (दहिसर-मीरा रोड) आणि 7A (अंधेरी-CSMIA)- एकूण निधी: ₹66.71 कोटीगायमुख-शिवाजी चौक, मीरा रोड प्रकल्प- निधी: ₹८६.१४ कोटीमेट्रो लाईन १२ (कल्याण-तळोजा)- रक्कम: ₹१.०८ कोटी.Mhada Lottery: म्हाडाच्या ४०२ घरांची लॉटरी! आगाऊ नोंदणी सुरु; 'असा' करा अर्ज.मुंबईची कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर भरराज्य सरकारने या सर्व निधींबाबत अधिकृत जीआर जारी केला आहे. यामुळे येत्या काही महिन्यांत मुंबई आणि ठाण्यातील मेट्रो नेटवर्कला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. केवळ मुंबई आणि त्याच्या उपनगरांमध्येच नव्हे तर तेथील रहिवाशांना तसेच इतर शहरांमधील पर्यटकांना आणि प्रवाशांनाही चांगली कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करणे हे महाराष्ट्र सरकारचे प्राधान्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.