मुंबई

Maharashtra Government Circular : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! दहीहंडीची सुट्टी रक्षाबंधनाला जाहीर, शुद्धीपत्रक जारी

Maharashtra Government Holiday : राज्य सरकारने दहीहंडीची सुट्टी रद्द करून रक्षाबंधनाच्या दिवशी सुट्टी जाहीर केली आहे. याबाबत सरकारकडून शुद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
Maharashtra Government Circular rakshabandhan holiday

Maharashtra Government Circular rakshabandhan holiday

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Public Holiday : मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील राज्य सरकारी आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोपाळकाला (दहीहंडी) सणाची स्थानिक सुट्टी रद्द करून रक्षाबंधनला स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शुद्धीपत्रक जारी केले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Raksha Bandhan
Mumbai area
Dahihandi Festival
Raksha Bandhan Celebration
Marathi News Esakal
www.esakal.com