मुंबई

Mumbai News: मुंबईत १९ हजारांहून अधिक जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये केलेले बदल रद्द होणार; सरकारचा मोठा निर्णय, कारण काय?

Mumbai birth records: महाराष्ट्र सरकारने २०२४ ते २०२६ या कालावधीत मुंबईत करण्यात आलेल्या १९,७३४ जन्म दाखल्यांमधील दुरुस्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे, हा यामागील उद्देश आहे.
Mumbai birth records

Mumbai birth records

ESakal

Vrushal Karmarkar
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महाराष्ट्र सरकारने २०२४ ते २०२६ या कालावधीत मुंबईतील जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये करण्यात आलेल्या १९,७३४ दुरुस्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली जाणार नाहीत, तर नियमांविरुद्ध केलेले बदल काढून मूळ नोंदी पुनर्संचयित केल्या जातील. पुणे आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, मुंबई जिल्हा निबंधक आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणांची चौकशी करून मूळ जन्म नोंदी पुनर्संचयित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

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