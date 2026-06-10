Mumbai News: मुंबईत १९ हजारांहून अधिक जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये केलेले बदल रद्द होणार; सरकारचा मोठा निर्णय, कारण काय?

महाराष्ट्र सरकारने २०२४ ते २०२६ या कालावधीत मुंबईतील जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये करण्यात आलेल्या १९,७३४ दुरुस्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली जाणार नाहीत, तर नियमांविरुद्ध केलेले बदल काढून मूळ नोंदी पुनर्संचयित केल्या जातील. पुणे आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, मुंबई जिल्हा निबंधक आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणांची चौकशी करून मूळ जन्म नोंदी पुनर्संचयित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. .सरकारने म्हटले आहे की, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ आणि महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अन्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन न करता मोठ्या संख्येने दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, १९,७३४ प्रकरणांपैकी १६,५२८ प्रकरणांमध्ये सहाय्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत, तर ३,२०६ प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे अपूर्ण आढळली. त्यामुळे, या दुरुस्त्या रद्द करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे..Mumbai News: महामुंबईतील कोंडी फुटणार! भुयारी मार्ग, मेट्रोसाठी २२ हजार कोटी मंजूर; नवी मुंबईत होणार विस्तार.भाजप नेते आणि महाराष्ट्र एसआयआरचे प्रमुख किरीट सोमैया यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर तो उघडकीस आला. सोमैया यांनी असा आरोप केला की, अस्तित्वात नसलेल्या रुग्णालयांच्या नावाने काही जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. त्यांनी असाही दावा केला की, बनावट जन्म प्रमाणपत्रांचा गैरवापर करून बेकायदेशीर ओळखपत्रे मिळवता येऊ शकतात. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता मुंबईतील बनावट जन्म प्रमाणपत्रांशी संबंधित काही प्रकरणे गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात आली आहेत..Maharashtra Government: सरकारचा मोठा निर्णय! मंत्रालयीन प्रशासन अधिक गतिमान होणार; ३३ विभागांचे ४५ विभागांत रूपांतर.बीएमसीच्या दोन माजी आरोग्य अधिकाऱ्यांवरही योग्य पडताळणी न करता काही जन्म नोंदण्यांना मंजुरी दिल्याचा आरोप आहे. महापौर रितू तावडे यांनी यावर्षी जानेवारीत झालेल्या एका आढावा बैठकीनंतर सांगितले की, बांगलादेशी नागरिकांना २६७ बनावट जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व प्रकरणांची चौकशी करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आणि पुण्यातील उपमुख्य निबंधकांकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.