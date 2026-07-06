राज्यात पावसाचा हाहाकार, मुंबईत ८० किमी प्रती तास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता, नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

मुंबई आणि परिसरासह राज्यातील अनेक भागांत सध्या मुसळधार पाऊस सुरू असून, त्यामुळे जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत, तर काही ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली असून इमारती कोसळल्याच्याही घटना समोर आल्या आहेत. .या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत परिस्थितीची माहिती देत नागरिकांना अत्यंत आवश्यक कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे. दुपारनंतर मुंबईत वाऱ्याचा वेग ताशी ८० किलोमीटरपर्यंत जाण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली असल्याने प्रशासन पूर्णपणे सतर्क असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Mumbai Heavy Rain : मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; वरळी, दादर, सायन, लोअर परळसह अनेक भाग जलमय, मध्य रेल्वे उशिराने.मुख्यमंत्री म्हणाले, "सोमवारी मुंबईत ताशी सुमारे ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहत होते. दरवर्षी मुंबईत सरासरी ८०० झाडे कोसळतात. मात्र, काल एका दिवसातच सुमारे ३५० झाडे पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे आजचा दिवस अधिक गंभीर आहे. नागरिकांनी कोणताही धोका पत्करू नये." खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले..मुंबई-पुणे मार्गावर दरड कोसळल्यामुळे काही ठिकाणी वाहतूक प्रभावित झाली असून, अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यावेली त्यांनी काल घडलेल्या इमारत दुर्घटनेचाही उल्लेख केला. संबंधित इमारत बेकायदेशीर असल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले असून, या घटनेकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले..Mumbai Rain Update: पहाटेपासूनच मुंबईत पुन्हा जोरदार पावसाला सुरुवात; रस्त्यांना तलावाचे स्वरूप, पाच दुर्घटनांनी वाढवली चिंता!.राज्य सरकार आणि सर्व यंत्रणा अलर्ट मोडवर असून, दुपारी १२ वाजता राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षात परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. नागरिकांनी समुद्रकिनारे, नदीकाठ आणि पर्यटनस्थळांवर जाणे टाळावे, पावसाचा आनंद घेण्यासाठी बाहेर पडू नये आणि प्रशासनाच्या अधिकृत सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.