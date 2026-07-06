मुंबई

राज्यात पावसाचा हाहाकार, मुंबईत ८० किमी प्रती तास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता, नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

Maharashtra Rain Live: CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत परिस्थितीची माहिती देत नागरिकांना अत्यंत आवश्यक कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे.
Maharashtra Rain Live: CM Devendra Fadnavis

Maharashtra Rain Live: CM Devendra Fadnavis

esakal

Shubham Banubakode
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मुंबई आणि परिसरासह राज्यातील अनेक भागांत सध्या मुसळधार पाऊस सुरू असून, त्यामुळे जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत, तर काही ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली असून इमारती कोसळल्याच्याही घटना समोर आल्या आहेत.

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