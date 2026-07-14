Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल 81 लाख महिलांना वगळले; मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती, 'ई-केवायसी'नंतर कारवाई

मुंबई : ‘‘राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या ‘ई-केवायसी’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) पडताळणीनंतर सुमारे ८१ लाख नोंदणीकृत लाभार्थी महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे,’’ अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी सोमवारी दिली. दरम्यान, या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे..‘‘अपात्र नोंदणी, प्राप्तिकर भरणारे आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय यांना योजनेतून वगळण्यासाठी ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली होती,’’ असे मंत्री तटकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या, की ही योजना सुरू झाली तेव्हा २.६३ कोटी महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी दोन कोटी ४७ लाख महिलांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला. मात्र, ‘ई-केवायसी’नंतर ही संख्या कमी झाली आहे..२८ जून २०२४ रोजी जाहीर झालेल्या या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. ९३ लाख लाभार्थी कमी झाल्याच्या वृत्तावर स्पष्टीकरण देताना तटकरे म्हणाल्या की, ‘ई-केवायसी’नंतर लाभार्थींची संख्या १.६७ ते १.७ कोटींवर आली आहे. सुमारे ६२ लाख महिलांनी वारंवार मुदतवाढ देऊनही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही..Goa Fort Collapse : तब्बल 6 कोटींचा खर्च, तरीही ऐतिहासिक 'गोवा किल्ला' ढासळला; दापोलीतील धक्कादायक प्रकार, प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराने दुर्गप्रेमी संतापले.तसेच, १६ लाख लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त आढळले, तर ४.४२ लाख लाभार्थी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक असल्याने अपात्र ठरले. काही पुरुष आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले असून, त्यांच्याकडून वसुली सुरू करण्यात आली आहे..Solapur B-2 Land Regularization : कोटींच्या जमिनी आता दोन ते पाच हजारांत नियमित; 80 एकरांवरील पुनर्विकासाला हिरवा कंदील, सोलापूरच्या रिअल इस्टेटला मिळणार बूस्टर.विरोधकांकडून लक्ष्यसत्तेतील सावत्र भावांनी लाडकी बहीण योजनेवरही दरोडा टाकल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी,‘निवडणुकीपूर्वी महिलांना ‘लाडकी बहीण’ म्हणणारे सरकार आता त्यांना अपात्र ठरवत आहे,’ अशी टीका केली. ‘राष्ट्रवादी’चे (शरदचंद्र पवार) प्रवक्ते रविकांत वरपे यांनी ३८ टक्के महिला वगळणे ‘निवडणूक जुमला’ असल्याचे म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.