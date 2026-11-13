Raj Thackeray : छठ पूजेच्या गाण्यांवरून राज ठाकरे आक्रमक; भाजपला दिला थेट इशारा, म्हणाले, 'हा महाराष्ट्र आहे, इथे मरहट्टे राहतात!'

मुंबईतील अनेक रेल्वे स्थानकांवर छठ पूजेची आणि भोजपुरी गाणी वाजवण्यात आल्याने राज्यात राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. रेल्वेच्या या निर्णयावर महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, शिवसेना ठाकरे गटाने राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेत भोजपुरी गाणी वाजवण्यास विरोध केला. आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या मुद्द्यावर भाष्य करत राज्य सरकार आणि भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. 'हा महाराष्ट्र आहे, इथे मरहट्टे राहतात', अशा शब्दांत त्यांनी इशारा दिला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .राज ठाकरे यांनी फेसबुकवर सविस्तर पोस्ट लिहून छठ पूजेच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात सांस्कृतिक संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. भाजप आणि त्यांच्या पाठबळावर चालणाऱ्या सोशल मीडियाकडून छठ पूजेच्या नावाखाली संघर्ष निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. सोशल मीडियावर सांस्कृतिक आक्रमणाच्या नावाखाली विविध रिल्स प्रसारित केल्या जात आहेत. त्यानंतर मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांवर भोजपुरी गाणी वाजवण्यात आली. मात्र, मनसेने हा प्रकार बंद पाडल्याचेही त्यांनी नमूद केले..उत्तर प्रदेश निवडणुकांसाठी संघर्ष निर्माण करण्याचा आरोपभाजपला महाराष्ट्रात अपेक्षित असलेला संघर्ष निर्माण होत नसल्याची खंत पक्षाला असल्याचा टोला राज ठाकरे यांनी लगावला. आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे सर्व सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजपचा 'फोडा आणि राज्य करा' हा राजकीय फॉर्म्युला आता काम करणार नाही, असेही ते म्हणाले..Mumbai News: आता चौपाटीवर छठ पूजा साजरी होणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; नेमके प्रकरण काय? .निवडणुका जवळ आल्या की हिंदू-मुस्लिम किंवा जातींमध्ये वाद निर्माण केले जातात. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या वेळी कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावरून गुजराती विरुद्ध मराठी असा वाद निर्माण करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजपला विकासकामांच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येत नसल्याने दोन गटांमध्ये संघर्ष घडवून आणला जात असल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटले..मराठी जनतेला सतर्क राहण्याचे आवाहनराज ठाकरे यांनी मराठी जनतेला भाजपने आखलेल्या संघर्षाच्या राजकारणात अडकू नये, असे आवाहन केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा लक्षात ठेवून योग्य वेळी योग्य उत्तर देण्याची भूमिका महाराष्ट्राने घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले. तसेच राज्यातील उद्योग, जमिनी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती एका उद्योगपतीच्या फायद्यासाठी दिली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी राज्य सरकारवरही टीका केली..महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक सलोखा आणि मराठी अस्मिता जपण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी उत्तर भारतीय आणि गुजराती समाजालाही भाजपच्या राजकारणापासून सावध राहण्याचे आवाहन केले..शांत आहोत म्हणजे...पोस्टच्या शेवटी राज ठाकरे यांनी सांस्कृतिक आक्रमणाच्या मुद्द्यावरून अत्यंत आक्रमक शब्दांत इशारा दिला. पूजेच्या नावाखाली कोणी सांस्कृतिक उन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर महाराष्ट्र शांत आहे म्हणजे कमजोर नाही, हे लक्षात ठेवावे, असे त्यांनी म्हटले. भाजपने धार्मिक, प्रादेशिक आणि जातीय संघर्ष निर्माण करण्याऐवजी काहीतरी नवीन करण्याचा विचार करावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला..दरम्यान, मराठी बांधव आणि मनसे कार्यकर्त्यांनी कोणत्याही सापळ्यात न अडकता सतर्क राहावे. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असा संदेशही राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमधून दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.