मुंबई

Maharashtra Politics : 'आम्ही कुठेही जाणार नाही, सोबत यायचं असेल तर...'; दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं

Sharad Pawar Clarifies His Stand on NCP Merger : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेदरम्यान शरद पवार यांनी सत्तेसोबत जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या भूमिकेमुळे विलिनीकरणाच्या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे.
Sharad Pawar latest statement on NCP merger and Maharashtra

Sharad Pawar latest statement on NCP merger and Maharashtra

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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मुंबई : राज्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलिनीकरणाचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. मात्र, आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडल्याने या चर्चांना पुन्हा वेगळे वळण मिळाले (Sharad Pawar latest statement on NCP merger) आहे.

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