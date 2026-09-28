Maharashtra Politics : 'आम्ही कुठेही जाणार नाही, सोबत यायचं असेल तर...'; दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं

मुंबई : राज्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलिनीकरणाचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. मात्र, आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडल्याने या चर्चांना पुन्हा वेगळे वळण मिळाले (Sharad Pawar latest statement on NCP merger) आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे बैठक पार पडली. या बैठकीत शरद पवार यांनी पक्षाची आगामी राजकीय भूमिका स्पष्ट केली. ‘आम्ही कोणासोबतही जाणार नाही. आम्ही सत्तेसोबत जाणार नाही. कोणाला आमच्यासोबत यायचे असेल, तर त्यांनी विरोधी पक्षात आमच्यासोबत यावे,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडल्याचे सांगण्यात येत आहे..गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये संभाव्य विलिनीकरणाबाबत राजकीय चर्चा सुरू होत्या. त्यामुळे शरद पवार यांच्या या विधानाकडे महत्त्वपूर्ण राजकीय संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. त्यांच्या भूमिकेमुळे दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेला तूर्तास ब्रेक लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Marathwada Drought : 'मी मराठवाड्याची लेक, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडेल कशी?' कोरड्या दुष्काळाची पाहणी करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भावनिक साद.दरम्यान, आगामी काळात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची भूमिका आक्रमक संघर्षाची असणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पक्ष सत्ताधाऱ्यांविरोधात कोणती भूमिका घेतो आणि त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाची दिशा स्वीकारतो का, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे..शरद पवार यांच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे राज्यातील आगामी राजकारणात दोन्ही राष्ट्रवादींच्या संभाव्य एकत्रीकरणाऐवजी स्वतंत्र राजकीय वाटचालीचे संकेत मिळत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.