Shivsena UBT - MNS : ठाकरे बंधूंची युतीची घोषणा, २० वर्षांनी एकत्र; जागावाटप अन् महापौरपदावर काय म्हणाले राज ठाकरे?

शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे यांच्या युतीची घोषणा करण्यात आलीय. गेल्या काही महिन्यांपासून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्याकडून युतीचे संकेत देण्यात आले होते. आता महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेनं युती केली आहे. युतीची घोषणा करण्याआधी ठाकरे बंधूंनी शिवतीर्थावर जाऊन बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळी अभिवादन केलं..राज ठाकरे म्हणाले की, कुठल्याही वादापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. त्या सभेतून त्या वाक्यापासून एकत्र येण्याची सुरुवात झाली. कोण किती जागा लढणार, आकडा काय हे सांगणार नाही. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवणाऱ्या टोळ्या पळतायत. त्यात दोन टोळ्या आणखी अॅड झाल्यात. ते राजकीय पक्षातली मुलं पळवात. जे निवडणुका लढवणार आहेत. त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडून उमेदवारी दिली जाईल. ती कधी भरायची आणि कशी ते कळवलं जाईल. आज एकच सांगेन की बरेच दिवस प्रतिक्षा करत होता ती शिवसेना आणि मनसेची युती झाली हे जाहीर करतो.उद्धव ठाकरे -राऊतांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण करून दिली. १०७ पेक्षा जास्त मराठी माणसांनी बलिदान देऊन मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिली. त्याची आठवण आज होणं स्वाभाविक आहे. आम्ही आज ठाकरे बंधू इथं बसलो आहोत. अख्ख ठाकरे घराणं त्यावेळी संघर्ष करत होतं. मुंबई महाराष्ट्राने मिळवल्यानंतर मुंबईतच मराठी माणसाच्या उरावर नाचायला लागले. त्यावेळी न्याय हक्कासाठी शिवसेना प्रमुखांनी शिवसेनेला जन्म दिला. पुढच्या वर्षी शिवसेनेला ६० वर्षे होतील. आज पुन्हा आपण मुंबईचे लचके तोडणं, चिंधड्या उडवायच्या हे मनसुबे त्यावेळी ज्यांना मुंबई पाहिजे होती त्यांचेच प्रतिनिधी - दिल्लीत जे बसलेत त्यांचे आहेत. आता जर आपण भांडत राहिलो तर जो संघर्ष झाला, हुतात्मा स्मारक आहे त्याचा अपमान आहे.एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी. यापुढे मुंबई आणि महाराष्ट्रावरती कपटी कारस्थानाने मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल त्याचा खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही ही शपथ घेऊन मैदानात उतरलोय. सर्वांना विनंती करतोय की, विधानसभेवेळी भाजपने अपप्रचार केला की बटेंगे तो कटेंगे... तसं आता फुटाल तर संपून जाल, तुटू नका फूटू नका , मराठीचा वसा टाकू नका. असा संदेश युतीच्या वतीने देतो आहे. मराठी माणूस कुणाच्या वाटेला जात नाही. पण त्याच्या वाटेला येणाऱ्याला परत जाऊ देत नाही अशा शब्दात उद्धव ठाकरेंनी इशारा दिला..ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या घोषणेसाठी पत्रकार परिषद आयोजित केलेल्या ठिकाणी व्यासपीठावर बॅनरवर फक्त बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो लावण्यात आला होता. व्यासपीठावर फक्त उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यासोबत संजय राऊत यांच्यासाठी स्पेशल खुर्ची ठेवण्यात आली.वरळीत ठाकरे बंधूंच्या मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. वरळीतील हॉटेल ब्लू सी इथं संयुक्त मेळावा आयोजित केला आहे. या ठिकाणी एकाच व्यासपीठावर ठाकरे बंधूंची एकत्रित पत्रकार परिषद झाली. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या अनेक बैठका सुरू होत्या. .मुंबईसह जवळपास १० मापालिकासाठी ही युती असल्याचं म्हटलं जात आहे. फक्त मुंबईपुरतीच नाही तर राज्यातल्या इतर काही महापालिकांमध्ये युती असेल अशा चर्चा होत्या. मुंबईत युतीआधीच जागावाटप ठरल्याचं सांगण्यात येतंय. शिवसेना ठाकरे गट १४५ ते १५० तर मनसे ६५ ते ७० जागा लढवण्याची शक्यता आहे..