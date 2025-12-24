मुंबई

Shivsena UBT - MNS : ठाकरे बंधूंची युतीची घोषणा, २० वर्षांनी एकत्र; जागावाटप अन् महापौरपदावर काय म्हणाले राज ठाकरे?

Uddhav Thackeray Raj Thackeray : मुंबई महापालिकेच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधुंनी युतीची घोषणा केलीय. शिवतीर्थावर एकत्र बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळी अभिवादन केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ऐतिहासिक युतीची घोषणा करण्यात आलीय.
uddhav thackeray raj thacketay yuti shivsena ubt mns bmc election

सूरज यादव
शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे यांच्या युतीची घोषणा करण्यात आलीय. गेल्या काही महिन्यांपासून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्याकडून युतीचे संकेत देण्यात आले होते. आता महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेनं युती केली आहे. युतीची घोषणा करण्याआधी ठाकरे बंधूंनी शिवतीर्थावर जाऊन बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळी अभिवादन केलं.

Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
maharashtra
Mumbai
mns
mns party
MNS Chief Raj Thackeray
shivsena

