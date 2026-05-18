ST Bus Ticket Price : एसटी प्रवास महागणार? मे महिन्यानंतर खिशाला कात्री बसण्याची शक्यता; काय आहे कारण?

Maharashtra ST bus fare hike latest news : देशभरात वाढत्या महागाईचा परिणाम आता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरही दिसून येण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या खर्चात वाढ होत असताना, राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) तिकीट दरातही वाढ होण्याचे संकेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारकडून पुरवठा न मिळाल्यास मे महिन्यानंतर एसटीच्या भाड्यात वाढ करावी लागू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले..मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सरनाईक म्हणाले की, एसटी महामंडळाला दररोज सुमारे १० लाख ८७ हजार लिटर डिझेलची आवश्यकता असते. इंडियन ऑईल कंपनीकडून डिझेलचा पुरवठा होत असला तरी मागील आठवड्यात डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे महामंडळाला दररोज तब्बल ३३ लाख ७० हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत असून, वार्षिक तोटा १२४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत असल्याचे त्यांनी सांगितले..जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन दर आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनीही संकेत दिल्याचे सरनाईक म्हणाले. "भविष्यात परिस्थिती कशी राहील हे सांगणे कठीण आहे. मात्र, केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून विशेष सवलत मिळाल्यास एसटी भाडेवाढ टाळण्याचा प्रयत्न केला जाईल," असे त्यांनी स्पष्ट केले..उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना यासंदर्भातील पत्र देण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. "मे महिन्यापर्यंत कोणतीही भाडेवाढ केली जाणार नाही. पुढील १० ते १२ दिवसांत सरकारकडून मदत मिळाल्यास दरवाढ टाळली जाईल; अन्यथा एसटीचे तिकीट दर वाढवावे लागतील," असे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, इंधन दर नियंत्रणात राहिल्यास आणि ऑईल कंपन्यांनी जुन्या दराने डिझेल पुरवठा केल्यास भाडेवाढ करण्याची गरज भासणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, सध्या विविध घटकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती पुढेही कायम राहतील, असेही आश्वासन त्यांनी दिले..यावेळी मुंबईतील अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांबाबतही सरनाईक यांनी भूमिका स्पष्ट केली. काही ठिकाणी महिलांसोबत गैरप्रकार घडल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने तसेच नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने सायबर पोलिसांना कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.