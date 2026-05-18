मुंबई

ST Bus Ticket Price : एसटी प्रवास महागणार? मे महिन्यानंतर खिशाला कात्री बसण्याची शक्यता; काय आहे कारण?

Why Maharashtra ST Fare Hike May Happen After May Month : डिझेल दरवाढीमुळे महाराष्ट्र एसटी महामंडळाचा खर्च वाढला असून, सरकारकडून मदत न मिळाल्यास मे महिन्यानंतर एसटी तिकीट दरवाढ होण्याचे संकेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
बाळकृष्ण मधाळे
Maharashtra ST bus fare hike latest news : देशभरात वाढत्या महागाईचा परिणाम आता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरही दिसून येण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या खर्चात वाढ होत असताना, राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) तिकीट दरातही वाढ होण्याचे संकेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारकडून पुरवठा न मिळाल्यास मे महिन्यानंतर एसटीच्या भाड्यात वाढ करावी लागू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

