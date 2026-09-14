Maharashtra ST: एसटी प्रवाशांसाठी मोठी गुड न्यूज! ताफ्यात येणार ५ हजार नव्या ‘लालपरी’; ‘टाटा मोटर्स’ची निविदेत बाजी

मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात लवकरच पाच हजार नव्या ‘लालपरी’ बस दाखल होणार असून, यासाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी रविवारी दिली..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.मंत्री सरनाईक म्हणाले, ‘‘या निविदा प्रक्रियेत ‘टाटा मोटर्स’ या कंपनीने सर्वांत कमी दराचा देकार सादर केला आहे. नव्या बसच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. पुढील सहा महिन्यांत सुमारे पाच हजारहून अधिक जुन्या बस सेवेतून कालबाह्य होणार आहेत..नव्या बसमुळे जुन्या व गळक्या बसवरील ताण कमी होईल, प्रवासादरम्यान बस बंद पडण्याचे प्रमाण घटेल आणि प्रवाशांसाठी बसफेऱ्यांची उपलब्धता वाढवणे शक्य होणार आहे.’’ एसटी महामंडळाने यापूर्वीच दोन बाय दोन आसन व्यवस्थेच्या २, ६४० ‘लालपरी’ बस ताफ्यात समाविष्ट केल्या असून तीन बाय दोन आसन व्यवस्थेच्या तीन हजार ‘राजमाता जिजाऊ’ बस टप्प्याटप्प्याने दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. .ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.नव्या पाच हजार बस उपलब्ध झाल्यानंतर प्रवाशांच्या मागणीनुसार ‘मागेल त्याला बसफेरी’ देण्याचा महामंडळाचा प्रयत्न राहील. मात्र, मागणी करणाऱ्यांनी ती फेरी तोट्यात चालणार नाही याची हमी द्यावी, असे आवाहन सरनाईक यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.