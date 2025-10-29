मुंबई

Mumbai News: मतचोरीविरोधात एल्गार! मनसेसह मविआचा मुंबईत सत्याचा मोर्चा निघणार

Maharashtra Politics: निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात विरोधी पक्षांनी 'सत्याचा मोर्चा' काढण्याची घोषणा केली आहे. या मोर्चाच्या परवानगीसाठी सहभागी पक्षाच्या नेत्यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत मतदार याद्यांमध्ये घोळ असून तो मिटवल्याशिवाय स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणूका घेवू नका या मागणीसाठी महाविकास आघाडी व मनसे पक्षाच्या वतीने १ नोव्हेंबर रोजी मेट्रो सिनेमा ते महापालिका मुख्यालायावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाच्या परवानगीसाठी शिवसेना (ठाकरे), मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार) यांच्यासह सहभागी पक्षाच्या नेत्यांनी पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांची भेट घेतली.

