मुंबई

लाडकी बहीणनंतर 'लाडकी विद्यार्थिनी योजना', ६,००० रुपये मिळणार; महायुती सरकारची मोठी घोषणा

Jyoti Kalani Ladki Vidyarthini Scheme: लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर 'ज्योती कलानी लाडकी विद्यार्थिनी योजना' जाहीर झाली आहे. पात्र विद्यार्थिनींना वर्षाला ६,००० रुपये मिळणार आहेत.
Jyoti Kalani Ladki Vidyarthini Scheme

Jyoti Kalani Ladki Vidyarthini Scheme

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 'लाडकी बहीण योजना' सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा केले जातात. अशातच उल्हासनगर महानगरपालिकेने विद्यार्थीनींसाठी नव्या योजनेची घोषणा केली आहे, ज्यातून ६,००० रुपयांचे अर्थ सहाय्य दिले जाणार आहे.

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