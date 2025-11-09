Mumbai News: ठाणे-नवी मुंबईत उभं राहणार नवं ‘बीकेसी’! १,३०० एकरवर भव्य व्यावसायिक केंद्राची घोषणा, पण कुठे उभारणार?

मुंबई : ठाणे, नवी मुंबई आणि कल्याणच्या आसपास १,३०० एकरच्या विस्तीर्ण क्षेत्रात मुंबईतील बीकेसीच्या धर्तीवर एक नवीन व्यवसाय केंद्र विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे नवीन व्यावसायिक केंद्र नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली तसेच पनवेल महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारावर विकसित केले जाईल आणि चारही महानगरांच्या विकासाला गती देईल..या नवीन व्यावसायिक केंद्रासाठी ठाणे महानगरपालिकेची नोडल एजन्सी म्हणून निवड करण्यात आली आहे आणि जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली हे नवीन व्यावसायिक केंद्र मुंबईच्या बीकेसीपेक्षा एक पाऊल पुढे असेल आणि अत्याधुनिक असेल. यामुळे ठाणे जिल्हा महाराष्ट्राच्या नकाशावर अधिक प्रगत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक केंद्र म्हणून स्थान मिळवेल..निवडणुकीची शाई नखांवर लावण्याची प्रथा का आहे? ती कधी सुरू झाली?.ठाणे महानगरपालिका आणि कल्याण-डोंबिवली हद्दीतील दातिवली, म्हातार्डी, बेटावडे, आगासन, आयरे, कोपर, भोपर, नांदिवली, पंचानंद आणि कटाई यासारख्या गावांचा समावेश असलेल्या १,३०० एकर क्षेत्रात हे व्यावसायिक केंद्र उभारण्याची योजना आहे. जपानच्या जेआयसीए इंटरनॅशनलच्या मदतीने ठाणे महानगरपालिकेची नोडल एजन्सी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यांनी अलीकडेच भूसंपादनासाठी एक जाहिरात प्रकाशित केली आहे..उद्योग स्थापनेमुळे बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. भविष्यात गर्दी आणि वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रभावी ठरणाऱ्या तेरा वेगवेगळ्या वाहतूक नियोजन धोरणे विकसित करण्यात आली आहेत. निलजे ग्रोथ सेंटर, ऐरोली कटाई रोड आणि कल्याण-तळोजा मेट्रो लाईन हे नवीन व्यावसायिक जिल्ह्याच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. ते खारघरमधील सिडकोच्या प्रस्तावित कॉर्पोरेट पार्कशी जोडले जाईल. तज्ञांच्या मते, नवीन व्यवसाय केंद्राची संकल्पना ठाणे शहराला नवीन आर्थिक उंचीवर घेऊन जाईल..Palghar News: पालघरचा चेहरा-मोहरा बदलणार! ३०० एकरवर वन उद्यान उभारणार; पालकमंत्र्यांनी प्लॅनच सांगितला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.