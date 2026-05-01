आता प्रवाशांचा 'ताई-मावशी' ते 'भाऊ-काका' म्हणायचं; महाराष्ट्रात ऑटो-टॅक्सी चालकांसाठी नवे नियम लागू

मुंबई : १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील सर्व ऑटो-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेत संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मराठी भाषा न आल्यास परवाने तात्काळ रद्द करण्याच्या नियमाला स्थगिती दिली आहे. परंतु परिवहन विभागाने ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी अधिक चांगल्या प्रकारे वागण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी एक विशेष निर्देश जारी केला आहे. .परिवहन विभागाने ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी बोलण्याचा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यानुसार चालकांनी महिलांना 'ताई-मावशी' आणि पुरुष प्रवाशांना 'भाऊ-काका' म्हणून संबोधणे अनिवार्य आहे. आता रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी एक संभाषण मार्गदर्शिका विकसित करण्यात आली आहे. यामध्ये ऑटो-रिक्षा व टॅक्सी चालक आणि प्रवासी यांच्यातील दैनंदिन संभाषणांचे मराठी तसेच हिंदीमध्ये वर्णन केले आहे..प्रवाशांना सेवा देताना कसे बोलावे आणि कसे वागावे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना महिलांना 'ताई मावशी' आणि पुरुषांना 'भाऊ-काका' म्हणून संबोधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हा उपक्रम प्रवाशांना, विशेषतः महिलांना, सुरक्षित आणि सन्मानजनक प्रवास सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे. परिवहन विभागाने मराठी भाषा विभाग आणि विविध साहित्यिक संस्थांच्या सहकार्याने हा उपक्रम सुरू केला आहे..मराठी भाषेचा वापर वाढवणे आणि प्रवाशांचा विश्वास संपादन करणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. नम्रपणे आणि मराठीत बोलून प्रवासी सेवा सुधारण्यासाठी ही संवाद मार्गदर्शिका विकसित करण्यात आली आहे.."महाराष्ट्र माझी मराठी माझी बोलली भाषा...!" या भावनेने तयार केलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सोपा, नम्र आणि स्पष्ट करणे हा आहे. १ मे २०२६ पासून, राज्यातील सर्व ऑटो-टॅक्सी चालकांना मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य असेल. जे चालक मराठी बोलू शकत नाहीत, त्यांचे परवाने रद्द होऊ शकतात, जरी सध्या पडताळणी मोहीम सुरू आहे.