मुंबई

आता प्रवाशांचा 'ताई-मावशी' ते 'भाऊ-काका' म्हणायचं; महाराष्ट्रात ऑटो-टॅक्सी चालकांसाठी नवे नियम लागू

Maharashtra Auto Taxi Marathi Rule: महाराष्ट्रातील ऑटो टॅक्सी चालकांना मराठीत संवाद साधणे बंधनकारक आहे. मात्र परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सध्या स्थगित आहे.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील सर्व ऑटो-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेत संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मराठी भाषा न आल्यास परवाने तात्काळ रद्द करण्याच्या नियमाला स्थगिती दिली आहे. परंतु परिवहन विभागाने ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी अधिक चांगल्या प्रकारे वागण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी एक विशेष निर्देश जारी केला आहे.

