Mahayuti Politics: महायुतीचा मास्टरस्ट्रोक! बंडखोरांना मोठी ऑफर; भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी नेमकं कोणतं आमिष दाखवलं?

मुंबई : विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून जाणाऱ्या १७ जागांवर अनेक ठिकाणी झालेली बंडखोरी रोखण्यासाठी बंडखोर उमेदवारांना महामंडळे तसेच अन्य शासकीय संस्थांच्या अध्यक्षपदाची आमिषे आता दाखविण्यात येत आहेत..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.या संदर्भात झालेल्या महायुतीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांच्या विरोधात अर्ज भरणाऱ्यांचा महामंडळांसाठी विचार केला जाऊ शकतो, असे आश्वासन बंडखोरांना दिले..मुंबईतील गरवारे क्लब हाऊस येथे महायुतीच्या तिन्ही घटक पक्षाची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. यावेळी रवींद्र चव्हाण यांनी हे आश्वासन दिले. तसेच महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांची नावे जाहीर करीत या उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि शिवसेनेचे राहुल शेवाळे यावेळी उपस्थित होते..विधानपरिषद सदस्यांच्या रखडलेल्या निवडणुका अखेर होत आहेत. मात्र या निवडणुकीसाठी उमेदवारांनी बंडखोरी केल्याने महायुतीची डोकेदुखी वाढली आहे. ही निवडणूक महायुतीतर्फेच लढण्याचा निर्णय घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी वा जागांबाबत एकत्र बसून चर्चा केली आणि जागांचे वाटपही केले. अधिकृत उमेदवारांना निवडून देण्याच्या सूचना महायुतीच्या संबंधित मतदारांना देण्यात आल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. .त्याबाबत तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. बंडखोरी करत कुणी अर्ज भरले असतील, त्यांनी वरिष्ठांशी बोलून आपले अर्ज मागे घ्यावेत. त्यांच्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा निर्णय कालच्या बैठकीत झाल्याचे चव्हाण म्हणाले. या निवडणुकीत प्रथम क्रमांकाचे मत द्यायचे आहे. अर्ज मागे घेण्याची मुदत गुरुवारी संपेल पण आजपासूनच अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्ज मागे घेतले जातील, त्यावेळी महायुतीचे उमेदवार विजयी झाल्याचे पाहायला मिळेल, असे तटकरे यांनी सांगितले..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.महायुतीचे अधिकृत उमेदवारनागपूर : डॉ. राजीव भास्करराव पोतदारभंडारा-गोंदिया : अविनाश आनंदराव ब्राहाणकरवर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली : अरुण हनुमंत लखानीअमरावती : प्रवीण रामचंद्र पोटेसोलापूर : राजेंद्र विठ्ठल राऊतअहिल्यानगर : प्राजक्त प्रसादराव तनपुरेजळगाव : नंदकिशोर भागवत महाजनसांगली-सातारा: धैर्यशील ज्ञानदेव कदमनांदेड: अमरनाथ अनंतराव राजूरकरधाराशिव-लातूर-बीड बसवराज माधवराव पाटीलछत्रपती संभाजीनगर-जालना: सुहास त्र्यंबकराव शिरसाटठाणे : रवींद्र सदानंद फाटकयवतमाळ : दुष्यंत सतीश चतुर्वेदीपरभणी-हिंगोली : सईद शेरगुल खाननाशिक : नरेंद्र भिकाजी दराडेरायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग: अनिकेत सुनील तटकरेपुणे: विक्रम संजय काकडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.