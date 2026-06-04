मुंबई

Mahayuti Politics: महायुतीचा मास्टरस्ट्रोक! बंडखोरांना मोठी ऑफर; भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी नेमकं कोणतं आमिष दाखवलं?

Pilgrims cheated by unauthorized agents in Tuljapur: विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीची डोकेदुखी वाढताच बंडखोरांना महामंडळे व शासकीय संस्थांच्या अध्यक्षपदांची आमिषे; अधिकृत उमेदवारांच्या विरोधात अर्ज भरलेल्यांना ‘सकारात्मक निर्णय’चे आश्वासन
BJP State Chief Unveils Strategy to Win Over Rebels in Maharashtra

BJP State Chief Unveils Strategy to Win Over Rebels in Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून जाणाऱ्या १७ जागांवर अनेक ठिकाणी झालेली बंडखोरी रोखण्यासाठी बंडखोर उमेदवारांना महामंडळे तसेच अन्य शासकीय संस्थांच्या अध्यक्षपदाची आमिषे आता दाखविण्यात येत आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
maharashtra
political
Mumbai
election
Maharashtra Politics
Mahayuti