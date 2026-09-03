Malad Accident: मालाड अपघाताचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ व्हायरल, भरधाव कारचं नियंत्रण सुटलं, लोकांना चिरडत पुढे गेली

मुंबई : चार दिवसांपूर्वी मुंबईत मालाड येथे अपघात झाल्याची घटना घडली होती. यावेळी एका भरधाव कारने दुचाकी आणि तीन रिक्षांना धडक दिली होती. ज्यामध्ये ३४ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला असून इतर सहा जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर पोलिसांनी आरोपी कारचालकाला अटक केली. मात्र या अपघातामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून या अपघाताचा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० ऑगस्ट रोजी मामलेदारवाडी-एस.व्ही. रोड जंक्शनवर एका भरधाव कारने मोटारसायकल आणि तीन रिक्षांना धडक दिली. या अपघातात पतीसोबत मोटारसायकलवरून जात असलेल्या ३४ वर्षीय वकील प्रियंका सात्रा यांचा मृत्यू झाला, तर अन्य सहा जण जखमी झाले. कारचालक कृष्ण चमनकर (वय ७०) यांना अटक करण्यात आली..Mumbai Viral Video : एका बाजूला अरबी समुद्र, दुसऱ्या बाजूला विमानतळ! मुंबईतील हे ८० कोटींचं घर पाहीलंत का? सोशल मीडियावर हवा....या घटनेचा सीसीटीव्ही फुटेज समोर आला असून त्यामध्ये सिग्नलला उभे असणाऱ्या एका दुचाकीला मागून येणाऱ्या भरधाव करणे धडक दिल्याचे दिसत आहे. या धडकेत दुचाकीवर मागे बसणारी व्यक्ती खाली कोसळली असून पुढे भरधाव कर दुचाकी आणि दुचाकीस्वाराला पुढे घासत नेत असल्याचे दिसून येत आहे..Mumbai-Goa Highway : पुढील 6 महिन्यांत संपूर्ण मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होणार! गणेशोत्सवाआधी 'हा' महत्त्वाचा पूल प्रवाशांच्या सेवेत; सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची घोषणा.पत्नीला शेवटचं पाहण्यासाठी पती व्हीलचेअरवरून स्मशानभूमीत दरम्यान, मुंबईत रविवारी झालेल्या या अपघातात प्रियांका सत्रा यांचा जागीच मृत्यू झाला असून त्यांचे पती मयांक सत्रा जखमी झाले. अपघटनानंतर मयांक यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असताना पत्नीला शेवटचं पाहण्यासाठी पती मयांक व्हीलचेअरवरून स्मशानभूमीत आले होते. तथापि, अपघाताने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्याचं पाहून उपस्थितांच्याही डोळ्यात पाणी आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.