Mumbai News: ऑफर पडली महागात! ग्राहकांच्या गर्दीने शोरूमला सेल रद्द करण्याची वेळ; इन्फिनिटी मॉलमध्ये गोंधळ

मुंबई : मुंबईतील मालाड पश्चिम येथील इन्फिनिटी मॉलमध्ये चेंगराचेंगरीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. या मॉलमधील 'न्यू मी' या शो-रूममध्ये ऑफर्सचा लाभ घेण्यासाठी तरुणांची मोठी गर्दी जमली. मात्र प्रचंड गर्दी पाहून संबंधित दुकानदाराने दुकान बंद केले असल्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय झाली. तसेच फसवणूक झाल्याच्या भावनेतून संतापलेल्या ग्राहकांनी दुकानाबाहेर गोंधळ घातला..मिळालेल्या माहितीनुसार, मालाड पश्चिमेतील इन्फिनिटी मॉलमध्ये एका प्रसिद्ध ब्रँडकडून अवघ्या १ रुपयांत कपडे विक्रीचा सेल जाहीर करण्यात आला होता. या सेलची जाहिरात सोशल मीडियासह इतर माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचल्यामुळे या ठिकाणी ग्राहकांची मोठी गर्दी झाली होती. मात्र दुकानाबाहेर ग्राहकांची मोठी रांग पाहता आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच या शोरूममधील हा सेल रद्द करण्यात आला..Mumbai Water Supply: मुंबईवर कपातीचे संकट! धरणांनी गाठला तळ, अत्यल्प पावसामुळे चिंता.दरम्यान, सेल रद्द झाल्यामुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरली असून नागरिकांकडून याबाबत संताप व्यक्त करण्यात आला. सेलचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी वाढत असल्यामुळे संबंधित शोरूमबाहेर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. तथापि, गर्दी वाढल्याने चेंगराचेंगरीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून सुरक्षा रक्षक आणि मॉल प्रशासनाने तातडीने सर्व परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला..Water Project: 'जलजीवन'ला बूस्टर डोस! २२,८९८ कोटींचा अतिरिक्त निधी, राज्य सरकारचा निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.