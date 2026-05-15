Farmers Protest: कोकणातील शेतकरी मुंबईत आक्रमक! बडे नेते आणि आंदोलनकर्त्यांची पोलिसांकडून धरपकड सुरु; काय आहे मागणी?

आंब्याच्या फुलोऱ्याच्या काळात झालेला अवकाळी पाऊस, तापमानातील चढउतार, फळमाशीचा प्रादुर्भाव, टोळधाड, बुरशीजन्य रोग आणि कीटकनाशकांच्या वाढत्या किमतींमुळे कोकण भागातील आंबा आणि काजू उत्पादकांना यंदा मोठा फटका बसला आहे. बदलत्या हवामानामुळे देवगडसह अनेक भागांमध्ये आंब्याच्या उत्पादनात ९० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सातत्याने निदर्शने करूनही सरकारच्या निष्क्रियतेच्या विरोधात कोकणातील आंबा उत्पादकांनी आंदोलन पुकारलं आहे. ते आता चिघळल्याचं समोर आले आहे. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांची धरपकड सुरू केली आहे. .मुंबईत आंबा आणि काजू उत्पादकांनी मोर्चा काढला आहे. आंदोलनाआधीच पोलिसांनी विनायक राऊत, महादेव जानकर आणि राजु शेट्टींना ताब्यात घेतलं आहे. पोलिसांनी हर्षवर्धन सपकाळांनाही ताब्यात घेतलं आहे. पोलीस आणि आंदोलक उत्पादकांमध्ये बाचाबाची झाली आहे. आंदोलकांची धरपकड सुरू केली आहे. यामुळे मोठा गोंधळ उडाला आहे. राज्य सरकारसोबतची बैठक निष्फळ ठरल्यावर शेतकरी आक्रमक झाले आहेत..१ जुलैपासून एचएसआरपी बंधनकारक, नियम मोडल्यास दंड; जुन्या वाहनांसाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ.मोर्च्याचा पार्श्वभूमीवर वर्षा निवासस्थानी मोठा पोलीस बंदोबस्त आहे. राजू शेट्टींचे कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाली. पोलिसांशी बाचाबाचीवेळी आंदोलकांनी आंबे फेकत निषेध व्यक्त केल्याचे दिसून आले आहे. आंब्याला हेक्टरी ५ लाख आणि काजूला ३ लाख रुपये भरपाई देण्याची मागणी उत्पादकांकडून करण्यात आली आहे. .यावर राजु शेट्टींनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील असे ते म्हणाले आहेत. तर आंदोलन करण्याआधी आम्हाला ताब्यात घेतलं आहे, असं जानकर म्हणाले आहेत. याआधी सिंधुदुर्ग आंबा काजू लागवडदार आणि व्यापारी महासंघाच्या प्रमुख सदस्यांनी बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघटनेत माध्यमांना संबोधित केले. .Mumbai News: चौकशीपासून दूर राहा! उच्च न्यायालयाचे शिक्षण आयुक्तांना आदेश.यावेळी उबाठा खासदार विनायक राऊत, काँग्रेस नेते भाई जगताप, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार, जनता दल नेते प्रभाकर नारकर, धर्मराज्य पक्षाचे नेते राजन राजे, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते राजेंद्र कोर्डे आणि इतर अनेक जण उपस्थित होते. कोकण भागातील शेतकरी, जे प्रामुख्याने आंबा, काजू आणि मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत, सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. नैसर्गिक आपत्तींमुळे आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, त्यांनी राज्य सरकारकडे तातडीच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे.