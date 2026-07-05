मुंबई

Building Collapse: मुसळधार पावसात मुंबईमध्ये भीषण दुर्घटना! इमारत कोसळून ६ जणांचा मृत्यू; अनेक जण दबले, बचावकार्य सुरू

Mankhurd Building Collapsed : मुसळधार पावसादरम्यान मुंबईतील मानखुर्द भागात चाळीचा काही भाग कोसळला. या घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.
Mankhurd Building Collapsed

Mankhurd Building Collapsed

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईत मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. यामुळे अनेक भागात झाड, विजेच्या तारा, घराचे छत, पत्रे कोसळत असल्याच्या घटना घडत आहेत. याघटनांमध्ये काही जण जखमी तर काहींचा दुर्दैवी मृत्यू होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अशातच मुंबईतील मानखुर्द येथे चार मजली इमारत कोसळल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत ६ जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.

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