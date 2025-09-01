Shahu Maharaj : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात शाहू महाराजांची एन्ट्री; म्हणाले, 'सरकारने जबाबदारी टाळली तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील'

Maratha Reservation Shahu Maharaj Warning : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला आता शाहू महाराजांचा थेट पाठिंबा मिळाला आहे. खासदार शाहू महाराज यांनी सरकारवर थेट निशाणा साधत परिपत्रक जारी केले असून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे..आज संभाजीराजे छत्रपती (Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी मराठा आरक्षणाचे पुरस्कर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी शाहू महाराजांचे परिपत्रक त्यांनी जरांगे पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केले. तसेच त्यांनी जरांगे यांना उपोषण सोडून पाणी पिण्याची विनंती केली..शाहू महाराजांनी स्पष्ट इशारा दिला की, "राज्य सरकारची जबाबदारी आहे की आंदोलन गांभीर्याने घ्यावे. मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा. आम्ही आधीच ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. गरज असल्यास संविधान दुरुस्ती करून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण द्यावं. सरकारने जर जबाबदारी टाळली, तर याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील," असा ठाम इशाराही शाहू महाराजांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.