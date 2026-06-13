Praneet More Show Controversy: केईएम रुग्णालयाची मोठी कारवाई! आक्षेपार्ह वक्तव्य प्रकरणी सेजल पवारला दिली शिक्षा; पण कोणती?

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे वादात सापडलेल्या एमबीबीएस विद्यार्थिनी सेजल पवार हिच्यावर किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल आणि सेठ गोर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेजने कठोर कारवाई केली आहे. कॉलेज प्रशासनाने तिला १५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. या कालावधीत सेजलला केईएम हॉस्पिटल, सेठ गोर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेजचा परिसर किंवा वसतिगृहात प्रवेश दिला जाणार नाही..रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले की, वाद समोर आल्यानंतर सेजल पवारला तिच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले. या घटनेनंतर संस्थेत आलेल्या तिच्या आई-वडिलांची प्रशासनाने बैठकही घेतली. या संपूर्ण घटनेमुळे कुटुंब खूप दुःखी आणि चिंतित आहे. सेजल पवारने या घटनेबद्दल आपल्या कुटुंबीयांची माफी मागितली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संस्थेने पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे..Pranit More : 'मी चांगला माणूस बनून दाखवेन, एक संधी द्या'; प्रणित मोरेची माफी, पण सायबर पोलिस करणार जुन्या व्हिडिओंचा तपास.समितीला सात दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई ठरवली जाईल. महाविद्यालय प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक तपासात याची पुष्टी झाली आहे की, व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसणारी तरुणी सेजल पवार आहे. .प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, तिने व्हिडिओमध्ये केलेले काही दावे प्रथमदर्शनी खोटे आणि अस्वीकार्य आहेत. या आधारावर, संस्थेने तिच्यावर अंतरिम कारवाई केली असून तिला १५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या १५ दिवसांमध्ये सेजल नियमित वर्ग, प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण, महाविद्यालयीन उपक्रम आणि इतर शैक्षणिक कार्यक्रमांनाही अनुपस्थित राहील..चौकशी समिती सध्या या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करत असून, तिचा अहवाल मिळाल्यानंतर संस्थेकडून पुढील कारवाई केली जाऊ शकते. या वादामुळे विद्यार्थिनीच्या मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबद्दल महाविद्यालय प्रशासनानेही चिंता व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर होणारी टीका आणि वादामुळे येणारे नैराश्य किंवा तीव्र मानसिक ताण टाळण्यासाठी तिने समुपदेशन घ्यावे, असा सल्ला संस्थेने तिला दिला आहे..Mumbai News: प्रणित मोरे शो करणं डॉ. सेजल पवारला भोवणार! केईएम रुग्णालयाचा मोठा निर्णय; थेट कारवाईचे संकेत .प्रणीत मोरे यांच्या स्टँड-अप कॉमेडी शोमध्ये प्रेक्षकांशी संवाद साधताना सेजल पवारने वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित एका संवेदनशील विषयावर कथितरित्या टिप्पणी केल्यावर हा वाद सुरू झाला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, तिच्या वक्तव्यामुळे तीव्र टीका झाली आणि त्याचे एका मोठ्या वादात रूपांतर झाले. महाराष्ट्र सायबर सेलनेही व्हायरल झालेल्या विनोदी व्हिडिओच्या संदर्भात एफआयआर दाखल केला आहे. या प्रकरणात कॉमेडियन प्रणित मोरे, हिमांशू जांगरा, सेजल पवार आणि इतरांचा समावेश आहे. .महाराष्ट्र सायबर सेलने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, नोडल सायबर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता (बीएनएस), २०२३ च्या कलम ७५(१)(iv), ७५(३), २९४ आणि ३५३(२) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की, संबंधित व्यक्तींनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कथित अश्लील आणि आक्षेपार्ह सामग्रीच्या प्रकाशनात आणि प्रसारात भूमिका बजावली..Comedian Pranit More Show : मृतदेहाच्या खासगी अवयवावरून अश्लील विनोद; कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमधील KEM च्या विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ पाहून युजर्स भडकले!.गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, महाराष्ट्र सायबर सेलने आरोपींना समन्स बजावले आहे. सध्या, महाविद्यालय प्रशासनाची अंतर्गत चौकशी आणि महाराष्ट्र सायबरची कायदेशीर कारवाई, दोन्ही सुरू आहेत. तपास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकरणातील पुढील कारवाई ठरवली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.