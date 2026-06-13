मुंबई

Praneet More Show Controversy: केईएम रुग्णालयाची मोठी कारवाई! आक्षेपार्ह वक्तव्य प्रकरणी सेजल पवारला दिली शिक्षा; पण कोणती?

Sejal Pawar controversy: कॉमेडियन प्रणीत मोरे यांच्या शोमध्ये पुरुषांच्या शरीराबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी डॉ. सेजल पवारच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाला. यानंतर केईएम रुग्णालयाने तिला १५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवले.
Praneet More Show Controversy

Praneet More Show Controversy

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे वादात सापडलेल्या एमबीबीएस विद्यार्थिनी सेजल पवार हिच्यावर किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल आणि सेठ गोर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेजने कठोर कारवाई केली आहे. कॉलेज प्रशासनाने तिला १५ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. या कालावधीत सेजलला केईएम हॉस्पिटल, सेठ गोर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेजचा परिसर किंवा वसतिगृहात प्रवेश दिला जाणार नाही.

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