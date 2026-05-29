Mumbai Weather: उकाड्याने हैराण मुंबईकरांना दिलासा मिळणार! मान्सून कधी दाखल होणार? अखेर तारीख आली समोर

मुंबई : उकाड्याने त्रस्त असलेल्यांसाठी हवामान खात्याकडून एक दिलासादायक बातमी आहे. मान्सूनच्या आगमनाची उलटगणती सुरू झाली असून पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. वाढत्या तापमानामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य पावसाने चिंब भिजत आहे. लोक पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हवामान विभागाने एक दिलासादायक बातमी दिली आहे. मान्सूनने अंदमान आणि निकोबार बेटे यशस्वीपणे ओलांडली आहेत..मान्सून २६ मे रोजी केरळमध्ये पोहोचणे अपेक्षित होते, परंतु हवामान बदलामुळे तो अंदमान आणि निकोबार बेटांवरच थांबला. पण आता तो अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातून वेगाने पुढे सरकत आहे. अरबी समुद्रातील वाऱ्याचा वेग आणि हवामानात सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत. येत्या काही दिवसांत हवामानात कोणताही अडथळा न आल्यास, हवामानशास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार मान्सून ५ जून ते १० जून दरम्यान मुंबई आणि संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर पोहोचेल..मुंबईत दाखल झाल्यावर, पुढील दोन ते चार दिवसांत मान्सून वेगाने पुढे सरकेल. हवामान खात्याने असा अंदाज वर्तवला आहे की, १० जून ते १५ जून दरम्यान पुणे, नाशिक, विदर्भ, मराठवाडा यांसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मान्सून पूर्णपणे सक्रिय होईल. एल निनोच्या प्रभावामुळे हवामानशास्त्रज्ञ यावर्षी पावसाच्या स्वरूपावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. जूनच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात मान्सून चांगला राहील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप पेरणीचे नियोजन करणे सोपे जाईल..जुलैपर्यंत एल निनोची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या काही भागांमध्ये पावसाचा वेग मंदावू शकतो. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, ४ जूनपर्यंत किनारपट्टीवरील महाराष्ट्र आणि उत्तर-मध्य महाराष्ट्रातील तुरळक ठिकाणी दररोज १० मिमी पर्यंत हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ४ ते ११ जून दरम्यान कोकण आणि किनारपट्टीच्या भागात पावसाचा जोर किंचित वाढण्याची शक्यता आहे..हवामान विभागाने आज, शुक्रवारी १५ राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटाचा इशारा दिला आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि बिहारसह अनेक भागांचा समावेश आहे. या भागांमध्ये ताशी ९० किलोमीटर वेगापर्यंतचे सोसाट्याचे वारे वाहू शकतात. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, येत्या काही दिवसांत वायव्य भारत, राजस्थान, विदर्भ आणि पूर्व मध्य प्रदेशात तापमान घटण्याची शक्यता असून त्यामुळे उकाड्यापासून दिलासा मिळेल.