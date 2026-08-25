मुंबई

Maharashtra Rain: पुढील ४८ तास महत्त्वाचे! 'या' जिल्ह्यांना मुसळधारेचा इशारा, हवामान विभागाचा अलर्ट

Maharashtra Weather Update: बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले असून हवामान विभागाने पावसाबाबत 'येलो अलर्ट' जारी केला आला.
Maharashtra Rain

Maharashtra Rain

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मागील काही दिवसांपासून पावसाने काहीशी विश्रांती घेतल्याचे दिसून येत आहे. तर काही भागात पावसाची ये-जा सुरु आहे. अशातच आता बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे महाराष्ट्रातील हवामानात मोठा बदल झाला आहे. हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांसाठी पुढील ४८ तास महत्त्वाचे असल्याचा इशारा जारी केला आहे.

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