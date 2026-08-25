Maharashtra Rain: पुढील ४८ तास महत्त्वाचे! 'या' जिल्ह्यांना मुसळधारेचा इशारा, हवामान विभागाचा अलर्ट

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून पावसाने काहीशी विश्रांती घेतल्याचे दिसून येत आहे. तर काही भागात पावसाची ये-जा सुरु आहे. अशातच आता बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे महाराष्ट्रातील हवामानात मोठा बदल झाला आहे. हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांसाठी पुढील ४८ तास महत्त्वाचे असल्याचा इशारा जारी केला आहे. .हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. यामुळे महाराष्ट्रात अनेक भागांत मध्यम ते जोरदार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. आज पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, गोंदिया आणि भंडारा या पाच भागांमध्ये 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला. त्यानुसार या भागात पावसाची रिपरिप सुरु होती..Ferry Boat: फेरीबोटींची प्रतीक्षा संपणार! गेटवे-मांडवा फेरीबोट १ सप्टेंबरपासून सुरू; मेरिटाइम बोर्डाचा निर्णय.याशिवाय नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला. तर नंदुरबार, धुळे, पुणे, सांगली, अहिल्यानगर, सोलापूर, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड जिल्ह्यांत विजांसह पाऊस तुरळक पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?दरम्यान, उद्या म्हणजेच बुधवार (ता. २६) रोजी हवामान विभागाने पुणे घाटमाथा, नाशिक घाटमाथा, नाशिक शहर आणि जळगाव जिल्ह्यात येलो अलर्ट जारी केला आहे. त्याचबरोबर पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, सोलापूर, धुळे, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि नांदेड या १३ जिल्ह्यांत हलक्या पावसाच्या सरी कोसळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..Mhada: लॉटरीची घरे घटणार? २० टक्के योजनेतील घरांवरून म्हाडा-पालिका पेच.हवामानाची सध्याची स्थितीसध्या झारखंड आणि लगतच्या परिसरात बनलेले कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण असून संबंधित चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती समुद्रसपाटीपासून 5.8 किलोमीटर उंचीपर्यंत विस्तारली आहे. तथापि, हे वारे दक्षिणेकडे झुकले असून पुढील २४ तासांत हे क्षेत्र झारखंडकडून पश्चिम-वायव्य दिशेने सरकण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.