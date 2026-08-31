Aditi Tatkare: मंत्री आदिती तटकरेंच्या PROचा मृत्यू, शतपावलीला गेले अन् अचानक कोसळले

मुंबई : मुंबईत भांडुप येथे खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. मंत्री अदिती तटकरे पीआरओ म्हणून काम करणाऱ्या एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. आशिष मेटे असे या मृत तरुणाचं नाव असून भांडुपमध्ये इमारतीच्या आवारात चालताना आशिष मेटे अचानक खाली कोसळले. यावेळी मेटे यांच्या डोक्याला मार लागला, ज्यामुळे त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार (ता. ३०) रोजी रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. मंत्री अदिती तटकरे यांच्याकडे बाह्ययंत्रणेद्वारे म्हणजेच एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून पीआरओचं काम करत होता. रात्री जेवल्यानंतर ३० वर्षीय तरूण आशिष मेटे यांना ऍसिडीटीचा त्रास झाला असता ते चालण्यासाठी इमारतीखाली गेले. मात्र यावेळी ते चालताना अचानक खाली कोसळले, यावेळी त्यांच्या डोक्याला मार लागला. .Mumbai High Court: पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेली भाडेवाढ रद्द, मुंबई बंदर प्राधिकरणाला दणका .या घटनेची माहिती मिळताच त्यांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. सध्या भांडुप पोलीस या घटनेप्रकरणी अधिक तपास करत असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.