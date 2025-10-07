शिंदेंच्या मंत्र्याच्या हिंदीसाठी पायघड्या, अमराठी आयुक्त बोलले मराठीत, पण सरनाईक म्हणतात हिंदीत बोलायला हरकत नाही

मुंबईत मराठी भाषा आमि मराठी अस्मितेचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत असतो. हिंदी भाषिकांकडून होणारी अरेरावी आणि मराठीच्या गळचेपीवरून मनसेनं मीरा भाईंदरमध्ये राडा घातला होता. यानंतर आता त्याच ठिकाणी शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी चक्क आयुक्तांनी तुम्ही हिंदीत बोललात तरी हरकत नाही असं म्हटलंय. महापालिकेच्या निवडणुकच्या पार्श्वभूमीवर शिंदेंच्या मंत्र्यांनी चक्क हिंदी भाषेसाठी पायघड्या घातल्याचा हा प्रकार समोर आलाय..परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मिरा भाईंदर शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष शिबिराचं आयोजन केलं होतं. यावेळी प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मीरा भाईंदर शहर हे सर्व जातीधर्मांचं शहर आहे. इथं असलेल्यांना समजावं यासाठी आयुक्तांनी हिंदीत बोललं तरी हरकत नाही. मराठी आमदार असलो तरी जनतेशी संवाद साधताना हिंदीत बोलायची गरज भासली तर मी हिंदीत बोलतो असंही सरनाईक म्हणाले..शेतकऱ्यांसाठी १४१८ कोटींची घोषणा, पण केवायसी नसल्यानं ७४६ कोटी बँकेतच; अट रद्द करूनही जुन्या नियमानेच वाटप.कार्यक्रमाला ठाण्याचे जिल्हाधिकारी कृष्णा पांचाळ, मीरा भाईंदर महापालिका आय़ुक्त राधा बिनोद शर्मा आणि इतर विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात हिंदी बोलतो या सरनाईकांच्या विधानानंतर मराठी भाषिकांमध्ये नाराजी निर्माण झालीय. विशेष म्हणजे मूळचे आसामचे असलेलेल आयुक्त राधा बिनोद शर्मा यांनी मराठीत भाषण केलं, त्यानंतर सरनाईक हे हिंदीत भाषण केलं तरी हरकत नाही असं विधान केल्यानं नव्या वादाची शक्यता आहे..मीरा भाईंदरमध्ये जोधपूर स्वीट्स अँड नमकीन या दुकानाच्या मालकानं मराठी भाषा बोलायची गरज काय असं विधान केलं होतं. त्यावरून मनसे जाब विचारायला गेल्यावरही दुकान मालक मराठी न बोलण्यावर ठाम होता. त्यावेळी संतापलेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी दुकान मालकाच्या कानशिलात लगावली होती. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मीरा भाईंदरमधील अमराठी व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.