शिंदेंच्या मंत्र्याच्या हिंदीसाठी पायघड्या, अमराठी आयुक्त बोलले मराठीत, पण सरनाईक म्हणतात हिंदीत बोलायला हरकत नाही

Minister Pratap Sarnaik : मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एका कार्यक्रमात अमराठी आयुक्त मराठीत बोलल्यानंतर हिंदीत बोलायला हरकत नाही असं म्हटलंय. उपस्थित लोकांना समजण्यासाठी मीसुद्धा हिंदीत बोलतो असं म्हटलं.
सूरज यादव
मुंबईत मराठी भाषा आमि मराठी अस्मितेचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत असतो. हिंदी भाषिकांकडून होणारी अरेरावी आणि मराठीच्या गळचेपीवरून मनसेनं मीरा भाईंदरमध्ये राडा घातला होता. यानंतर आता त्याच ठिकाणी शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी चक्क आयुक्तांनी तुम्ही हिंदीत बोललात तरी हरकत नाही असं म्हटलंय. महापालिकेच्या निवडणुकच्या पार्श्वभूमीवर शिंदेंच्या मंत्र्यांनी चक्क हिंदी भाषेसाठी पायघड्या घातल्याचा हा प्रकार समोर आलाय.

