मुंबई

सार्वजनिक स्वच्छतागृहात अल्पवयीन तरुणांची नशापार्टी, ड्रग्सचा डबल डोस घेताच १७ वर्षीय मुलाचा मृत्यू; चक्रावणारा व्हिडिओ Viral

Malad Youths Drug Party: मुंबईतील मालाड येथे एका तरुणाचा नशेच्या ओव्हरडोसनंतर मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Malad Youths Drug Party

Malad Youths Drug Party

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईतील मालाड येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. एका तरुणाचा नशेच्या ओव्हरडोसनंतर मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून तरुणांमध्ये वाढत असलेल्या अमली पदार्थांच्या सेवनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

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