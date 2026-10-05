सार्वजनिक स्वच्छतागृहात अल्पवयीन तरुणांची नशापार्टी, ड्रग्सचा डबल डोस घेताच १७ वर्षीय मुलाचा मृत्यू; चक्रावणारा व्हिडिओ Viral

मुंबई : मुंबईतील मालाड येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. एका तरुणाचा नशेच्या ओव्हरडोसनंतर मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून तरुणांमध्ये वाढत असलेल्या अमली पदार्थांच्या सेवनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मालाडच्या अप्पर पाड्यामध्ये कुरार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही खळबळजनक घटना घडली आहे. मुंबई महापालिकेच्या मैदानाजवळील सार्वजनिक स्वच्छतागृहात काही टवाळखोर तरुणांकडून नशा केली जात होती. यावेळी नशेचा डबल डोस घेतल्यामुळे एका सोनी नावाच्या १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाची प्रकृती खालावली. या प्रकारानंतर तरुणाला दवाखान्यात दाखल केले असता उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले..Mumbai News: आदिवासी विद्यार्थी राज्यपाल भवनावर धडकणार, पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात; कारण काय? .दरम्यान, तरुण ओव्हरडोस घेत असल्याचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या घटनेमुळे मुलाला ड्रग्स कुठून मिळाले? ते त्याच्यापर्यंत कसे पोहोचले असा प्रश्न उपस्थित होत असून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच या प्रकारामुळे मुंबईचा उडता पंजाब झालाय का? असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे.