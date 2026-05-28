Badlapur Crime: बदलापुरात वडिलांच्या मित्रानेच १६ वर्षीय मुलीचा केला विनयभंग, मोबाईल चार्जिंगसाठी घरी आला अन्...

बदलापूर: बदलापूर शहरात पुन्हा एकदा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराची घटना उघडकीस आली. वडिलांच्या मित्रानेच सोळावर्षीय मुलीशी अश्लील वर्तन करत विनयभंग केल्याचा प्रकार बदलापूर पूर्व परिसरात घडला असून, याप्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलिसांनी ४१ वर्षीय आरोपीविरोधात पोक्सो कायद्यान्वये मंगळवारी (ता. १९) गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे..पीडित मुलीच्या वडिलांचा मित्र असलेला आरोपी, हा वरचेवर त्यांच्या घरी येत होता. सोमवारी (ता. १८) परिसरात वीजपुरवठा खंडित असल्याने, मोबाईल चार्जिंगसाठी तो मुलीच्या घरी आला होता. त्यानंतर मंगळवारी (ता. १९) मोबाईल घेण्यासाठी पुन्हा घरी आल्यानंतर, घरातील अंधाराचा आणि परिस्थितीचा गैरफायदा घेत, आरोपीने अल्पवयीन मुलीला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करत अश्लील शब्दात भाष्य केले;.मात्र मुलीने धाडस दाखवत या आरोपीला विरोध केला आणि घडलेला प्रकार आई-वडिलांना सांगितला. त्यानंतर पालकांनी तत्काळ बदलापूर पूर्व पोलिस ठाण्यात धाव घेत पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. .विशेष म्हणजे, घरातील ओळखीचा, वडिलांचा मित्र आणि काका म्हणून विश्वासाने वावरणाऱ्या व्यक्तीकडूनच हा प्रकार घडल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी काही तासातच आरोपीला ताब्यात घेत, मंगळवारी (ता. १९) अटक केली आहे.