मीरा-भाईंदरमध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ; तलाव रोड परिसरातील इमारतीत शिरत तिघांवर हल्ला, रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु

Leopard in Mira-Bhayandar: नागपूर, कोल्हापूर आणि पुण्यानंतर आता मीरा-भाईंदरमध्ये बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. तलाव रोड परिसरातील एका इमारतीत हा बिबट्या आढळून आला आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन जण जखमी झाले असून नागरिकांनी आता त्याला एका घरात कोंडून ठेवलं आहे. वनविभागाची टीम या ठिकाणी दाखल झाली असून बिबट्याला रेस्क्यू करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मंत्री प्रताप सरनाईकदेखील या ठिकाणी दाखल झाले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मीरा-भाईंदरच्या बीपी रोड मागच्या तलावरोड परिसरातील साईबाबा हॉस्पिटलच्या शेजारी असलेल्या पारिजात इमारतीत आज सकाळी 8 च्या सुमारास हा बिबट्या दिसला. तेथील एका घरात हा बिबट्या थेट घुसला, तेव्हा घरात 4 माणसं होती. तिथे घरात तरूणी आणि काही पुरूष होते. त्या घरात शिरलेल्या बिबट्याने त्याच्यावर हल्ला चढवला. त्यांचे आवाज, आरडाओरडा ऐकून आजूबाजूच्या लोकांना ही घटना समजली..Sangli Leopard: सांगलीत बिबट्याचा वावर; पायाचे ठसे सापडले पण प्रशासनाची कारवाई कुठे अडकली?.या हल्यानंतर तातडीने पोलिसांना व अग्निशमन दलाला फोन लावत बिबट्या शिरल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर पोलीस व अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने पारिजात इमारतीजवळ दाखल झाले. या हल्ल्यात तिघे जखमी झाले होते, त्यांना तातडीने नजीकच्या रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं. या हल्ल्यात 25 वर्षांची तरूणी जबर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तिच्यावर साईबाबा हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत..Nagpur Leopard : नागपुरात पुन्हा बिबट्याची दहशत! पारडी भागात शिरला बिबट्या, नागरिकांची गर्दी; वनविभाग दाखल.बिबट्या असल्याची माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखळ झाले. सध्या वनविभागाच्या टीमकडून बिबट्याला रेस्क्यूच करण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. या ठिकाणी स्थानिक पोलीस आणि मंत्री प्रताप सरनाईकदेखील दाखल झाले आहेत. बिबट्याला बघण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी झाली आहे.