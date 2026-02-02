ठाकरे गटाचे बेपत्ता नगरसेवक १६ दिवसांनी परतले घरी, जल्लोषात झालं स्वागत; VIDEO VIRAL

कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक निकालानंतर ठाकरे गटाचे चार नगरसेवक बेपत्ता होते. यातील एक नगरसेवक मथुर म्हात्रे हे आपल्या घरी परतले आहेत. १६ दिवसांनंतर मधुर म्हात्रे घरी आले आहेत. घरी परतताच कार्यकर्त्यांनी त्यांचे स्वागत करीत जल्लोष केला. यावेळी फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. ठाकरे गटाचे नगरसेवक मधुर म्हात्रे, कीर्ती ढोणे, राहुल कोट आणि स्वप्नाली केणे हे अनेक दिवसापासून नॉट रिचेबल आहेत. .शिवसेना ठाकरे गटाकडून या नगरसेवकांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. त्यांनतर मधुर म्हात्रे हे परतले आहेत. नगरसेवक राहुल कोट हेदेखील घरी परतल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. चार नगरसेवक बेपत्ता झाल्यानंतर ठाकरे गटाकडून अपात्रतेची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आलाय. यामुळे चार जागांवर पोटनिवडणुकीचे संकेत देण्यात आले आहेत. ठाकरे गटाने इशारा देताच बेपत्ता असलेल्या चार नगरसेवकांपैकी एक असलेले मधुर म्हात्रे हे घरी परतले आहेत. ते १६ दिवसांपासून नॉट रिचेबल होते..माेठी बातमी! लाडक्या बहिणींची होणार फेरपडताळणी; ई-केवायसीमुळे लाभ बंद झालेल्यांना दिलासा, काय दिल्यात सूचना?.कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत विजयी झालेले चार नगरसेवक बेपत्ता असल्याची तक्रार ठाकरे गटाने पोलिसात केली होती. यानंतर जे नगरसेवक बेपत्ता आहेत अशी तक्रार केली होती त्या नगरसेवकांच्या कुटुंबियांकडून ठाकरे गटाविरोधातच तक्रार दिली गेली होती. आमचा मुलगा आमच्या संपर्कात असून तो हरवल्याचे पोस्टर लावून आमची बदनामी केली जात असल्याचा आरोप मधुर म्हात्रे यांच्या वडिलांनी केला होता..मधुर म्हात्रे यांच्याशिवाय किर्ती ढोणे, राहुल कोट आणि स्वप्निल केने हे नगरसेवक निकालानंतर बेपत्ता झाले होते. या नगरसेवकांनी गट नोंदणीला उपस्थितीसाठी पाठवलेल्या नोटीसीला केराची टोपली दाखवली होती. ठाकरे गटाचे गटनेते उमेश बोरगावकर यांनी स्पष्ट केलं होतं की, पक्षाने आदेश दिल्यानंतरही दोन ते तीन महत्त्वाच्या बैठकींना हे नगरसेवक गैरहजर राहिले. त्यांनी पक्षाचा आदेश पाळलेला नाहीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.