MLC Election: ठाकरे गटात फूट; खासदारांच्या बंडाची धग! अशातच महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान, कोण मारणार बाजी?

महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या १७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघांसाठी उद्या, १८ जून रोजी मतदान होणार आहे. मात्र, मतदान सुरू होण्यापूर्वीच सत्ताधारी महायुती आघाडीने १७ पैकी सहा जागा बिनविरोध जिंकून आपले राजकीय वर्चस्व सिद्ध केले. आता उर्वरित ११ जागांसाठी १८ जून रोजी मतदान होईल आणि २२ जून रोजी निकाल जाहीर केला जाईल..महायुतीच्या जागावाटपाच्या सूत्रानुसार, भाजपने ११, शिवसेनेने चार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (एनसीपी) दोन जागांवर निवडणूक लढवली. बिनविरोध जिंकलेल्या सहा जागांपैकी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रत्येकी दोन जागा जिंकल्या..BMC jobs: मुंबई महापालिकेकडून मोठी भरती जाहीर! २० ते ३० हजार पगार अन्... राजावाडी रुग्णालयात विविध पदांसाठी संधी, अर्ज कसा करायचा?.खालील सर्व उमेदवार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांमधून महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून आले आहेत:वर्धा-गडचिरोली-चंद्रपूर: अरुण लखानी (भाजप)अहिल्यानगर: प्राजक्त तनपुरे (बीजेपी)ठाणे: रवींद्र फाटक (शिवसेना)यवतमाळ : दुष्यंत चतुर्वेदी (शिवसेना)रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग: अनिकेत तटकरे (NCP)पुणे: विक्रम काकडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस).उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (एनसीपी) या निवडणुकीत सर्वाधिक राजकीय ताकद मिळवली आहे . महायुती जागावाटप व्यवस्थेत पक्षाला केवळ दोन जागा (पुणे आणि रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) मिळाल्या होत्या आणि पक्षाने या दोन्ही जागा बिनविरोध जिंकून विक्रमी १००% यश मिळवले आहे. उर्वरित ११ जागांवर विविध राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांमध्ये थेट आणि तिरंगी लढत पाहायला मिळेल..सोलापुर: राजेंद्र राऊत (बीजेपी) विरुद्ध वसंतराव देशमुख (राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार)जळगाव: नंदकिशोर महाजन (भाजप) विरुद्ध शरद तायडे (ठाकरे गट) विरुद्ध रेश्मा काळे (शिंदे गटातील बंडखोर)सांगली-सातारा: धैर्यशील कदम (बीजेपी) विरुद्ध अभयसिंह जगताप (राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार) बनाम किशोर धुमाल (निर्दलीय)नांदेड: अमर राजूरकर (भाजप) विरुद्ध रामदास पाटील (काँग्रेस)नागपूर (पोटनिवडणूक): डॉ. राजीव पोद्दार (भाजप) विरुद्ध अतुल लोंढे (काँग्रेस)भंडारा-गोंदिया: अविनाश ब्राह्मणकर (भाजप) विरुद्ध नरेश ईश्वरकर (काँग्रेस)नासिक: नरेंद्र दराडे (शिवसेना) विरुद्ध गोकुल गीते (निर्दलीय)अमरावती: प्रवीण पोटे (बीजेपी) विरुद्ध हर्षदीप देशमुख (कांग्रेस) विरुद्ध निलेश विश्वकर्मा (वंचित बहुजन आघाड़ी)धाराशिव-लातूर-बीड़: बसवराज पाटील (बीजेपी) विरुद्ध महेश देशमुख (कांग्रेस)परभणी-हिंगोली: सईद खान (शिवसेना) विरुद्ध डॉ. विवेक नावंदर (ठाकरे गट) विरुद्ध सुशील देशमुख (निर्दलीय)छत्रपति संभाजीनगर-जालना: सुहास शिरसाट (बीजेपी) विरुद्ध गणेश लोखंडे (ठाकरे गट).IAS transfers: महाराष्ट्रात मोठा प्रशासकीय फेरबदल! १२ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; माजी DGP रश्मी शुक्लांवर नवी जबाबदारी.विधान परिषद निवडणुका २०२६ चे संपूर्ण वेळापत्रकअधिसूचना जारी: २५ मेनामांकनासाठी अंतिम तारीख: १ जूननामनिर्देशन पत्रांची छाननी: २ जूनउमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम तारीख: ४ जूनमतदानाची तारीख: १८ जून (सकाळी ८ ते दुपारी ४)मोजणीची तारीख: २२ जून, २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.