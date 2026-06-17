मुंबई

MLC Election: ठाकरे गटात फूट; खासदारांच्या बंडाची धग! अशातच महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान, कोण मारणार बाजी?

MLC Election 2026: महायुतीने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या १७ पैकी सहा जागा बिनविरोध जिंकल्या आहेत. उर्वरित ११ जागांसाठी उद्या (१८ जून) मतदान होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा यशाचा दर १००% राहिला आहे.
MLC Election 2026

MLC Election 2026

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या १७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघांसाठी उद्या, १८ जून रोजी मतदान होणार आहे. मात्र, मतदान सुरू होण्यापूर्वीच सत्ताधारी महायुती आघाडीने १७ पैकी सहा जागा बिनविरोध जिंकून आपले राजकीय वर्चस्व सिद्ध केले. आता उर्वरित ११ जागांसाठी १८ जून रोजी मतदान होईल आणि २२ जून रोजी निकाल जाहीर केला जाईल.

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