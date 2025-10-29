मुंबई

Mumbai Metro: आता गर्दीला रामराम! मेट्रो प्रवाशांसाठी भूमिगत वॉकवेची भन्नाट योजना, नवीन आठ प्रस्तावांना मंजुरी

Mumbai Metro 3 Footpath News: मुंबई मेट्रो-३ मध्ये भूमिगत पदपथांची सोय करण्यात आली आहे. आठ नवीन प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा निर्माण झाला आहे.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) आणि मुंबई महानगरपालिकेने जेव्हीएलआर ते कफ परेड पर्यंतच्या भूमिगत मेट्रो-३ मध्ये अधिकाधिक प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मोठ्या व्यावसायिक आणि निवासी संकुले भूमिगत पदपथांद्वारे मेट्रो-३ ला जोडली जातील. मुंबई महानगरपालिकेने या संदर्भात आठ प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे.

