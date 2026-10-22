मुंबई

Raj Thackeray: मोदी-अदाणी मैत्री! राज ठाकरेंनी थेट डॉक्युमेंट्रीच शेअर केली, पाहा video

PM Modi and Adani friendship Documentry : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 'मोदी आणि अदाणी यांच्यातील मैत्री'ची डॉक्युमेंट्री शेअर करत हल्लाबोल केला आहे.
Raj Thackeray On PM Modi and Adani friendship

Raj Thackeray On PM Modi and Adani friendship

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 'पुढच्या 4 ते 5 महिन्यात देशात काहीतरी मोठी गडबड होणार' असं भाकीत केलं होत. त्यांच्या या विधानामुळे राजकारणात एकच खळबळ उडाली असून विविध चर्चांना उधाण आले होते. त्यानंतर आता राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल केला आहे. मोदी आणि अदाणी यांच्यातील मैत्रीची थेट डॉक्युमेंट्रीच शेअर करत घणाघात केला आहे.

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