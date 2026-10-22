Raj Thackeray: मोदी-अदाणी मैत्री! राज ठाकरेंनी थेट डॉक्युमेंट्रीच शेअर केली, पाहा video

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 'पुढच्या 4 ते 5 महिन्यात देशात काहीतरी मोठी गडबड होणार' असं भाकीत केलं होत. त्यांच्या या विधानामुळे राजकारणात एकच खळबळ उडाली असून विविध चर्चांना उधाण आले होते. त्यानंतर आता राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल केला आहे. मोदी आणि अदाणी यांच्यातील मैत्रीची थेट डॉक्युमेंट्रीच शेअर करत घणाघात केला आहे. .महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योजक गौतम अदाणी यांची एक डॉक्युमेंट्री फिल्म शेअर केली आहे. मुंबई पोलिसांनी ही डॉक्युमेंट्री हटवण्याच्या संदर्भात अनेक अकाउंट धारकांना नोटीस दिली होती. .Eknath Shinde: ५०० कोटी घेतल्याचे आरोप करण्यापूर्वी खातरजमा करायला हवी, मनोज जरांगेंच्या आरोपावर एकनाथ शिंदेंचं प्रत्युत्तर.मात्र राज ठाकरे यांनी 'सरकारला ही डॉक्युमेंट्री समाजमाध्यमांवरून गायब करायची आहे.याचं कारण काय असेल ते डॉक्युमेंट्री पाहिल्यावर कळेल. त्यामुळे सरकारने ही डॉक्युमेंट्री गायब करायच्या आधी बघून घ्या' असे कॅप्शन देत ही डॉक्युमेंट्री पोस्ट केली आहे..राज ठाकरे यांनी शेअर केलेल्या डॉक्युमेंट्रीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योजक गौतम अदाणी यांना कसा पाठिंबा दिला, तसेच त्यांना मदत करून त्यांना उद्योग क्षेत्रात कसं मोठ केलं आणि त्याचा फायदा आपल्या राजकारणासाठी केला याचा उल्लेख करण्यात आला आहे..देशात ४-५ महिन्यात राजकीय उलथापालथ? काही काळ पंतप्रधानच नसतील; राज ठाकरेंचं खळबळजनक विधान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.