मुंबई

Dombivli: राज ठाकरे आणि मराठी माणसांविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट, मनसे आक्रमक; संबंधिताविरोधात एनसी दाखल

Raj Thackeray against Offensive Post: राज ठाकरे आणि मराठी माणसांविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी आरोपीला मनसे पदाधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
Offensive posts on raj thackeray

Offensive posts on raj thackeray

ESakak

शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
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डोंबिवली : दारूच्या नशेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि मराठी माणसांविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी भूमीत गडा या व्यक्तीला मनसे पदाधिकाऱ्यांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या प्रकरणी रामनगर पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा (एनसी) दाखल करत चौकशी सुरू केली आहे. मात्र संबंधितावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मनसेकडून करण्यात आली आहे.

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