Dombivli: राज ठाकरे आणि मराठी माणसांविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट, मनसे आक्रमक; संबंधिताविरोधात एनसी दाखल

डोंबिवली : दारूच्या नशेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि मराठी माणसांविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी भूमीत गडा या व्यक्तीला मनसे पदाधिकाऱ्यांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या प्रकरणी रामनगर पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा (एनसी) दाखल करत चौकशी सुरू केली आहे. मात्र संबंधितावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मनसेकडून करण्यात आली आहे..महाराष्ट्रातील मराठी माणूस आणि मराठी अस्मितेविरोधात कोणीही वाकडे बोलण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला सरळ करण्याची ताकद मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये आहे, असा इशारा मनसेच्या डोंबिवलीतील पदाधिकाऱ्यांनी दिला. मुंबईत सुरू असलेल्या एका प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आणि गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादातून भूमीत गडा या व्यक्तीने समाजमाध्यमांवर मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे आणि मराठी माणसांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्ये करत शिवीगाळ केल्याचा आरोप मनसेने केला आहे..Land Measurement: जमीन मोजणी प्रक्रिया झाली अधिक सुलभ, आता फक्त संबंधित भूखंडापुरतेच शुल्क आकारले जाणार.ही बाब कल्याण लोकसभा सचिव राहुल कामत, विधानसभा सचिव अरुण जांभळे, विद्यार्थी सेना शहराध्यक्ष प्रतीक देशपांडे, उपशहराध्यक्ष दीपक शिंदे, विभागाध्यक्ष कदम भोईर, चेतन म्हात्रे, रितेश म्हात्रे, रतीकेश गवळी, उपविभाग अध्यक्ष समीर भोर, शाखाध्यक्ष विनायक मुंडे आदी पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली. सुरुवातीला संबंधित व्यक्तीला समाजमाध्यमांतूनच पोस्ट हटविण्याचे आणि आक्षेपार्ह भाषा वापरणे थांबविण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र तो त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे..यानंतर मनसे पदाधिकाऱ्यांनी रामनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेत कारवाईची मागणी केली. पोलिसांनी तांत्रिक माहितीच्या आधारे संबंधिताचा शोध घेत त्याला ताब्यात घेतले. या प्रकरणात समाजात तेढ निर्माण करण्याचा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत मनसेने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे..Crime: चांगल्या शाळेत घालतो सांगून १४ वर्षीय मुलीला मुंबईत आणलं, नराधम नातेवाइकानंच मुलीला वेश्याव्यवसायात अडकवलं .दरम्यान, संबंधित व्यक्ती दारूच्या नशेत असल्याचा दावा मनसे पदाधिकाऱ्यांनी केला असून त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पुढे पोलीस कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.