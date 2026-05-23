Monsoon In Goa Konkan : मॉन्सून गोवा, कोकण किनारपट्टीवर दाखल? राज्यात ४ दिवस वादळी पावसाचा इशारा; बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा

Goa Konkan Monsoon Update : राज्यातील कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पुढील काही दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस, तसेच ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..हवामान खात्याने जारी केलेल्या इशाऱ्यानुसार, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांत 'ऑरेंज' आणि 'यलो' अलर्ट देण्यात आला आहे. विशेषतः विदर्भातील काही जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीमाल सुरक्षित ठेवावा तसेच विजांच्या वेळी उघड्यावर जाणे टाळावे, असा सल्लाही प्रशासनाने दिला आहे..दरम्यान, नैऋत्य मॉन्सूनने आज दक्षिण-पश्चिम अरबी समुद्र, आग्नेय अरबी समुद्राचा आणखी काही भाग, कोमोरिन परिसर, तसेच बंगालच्या उपसागरातील आग्नेय, पूर्व-मध्य भाग आणि अंदमान समुद्राच्या बहुतांश क्षेत्रात आगेकूच केली आहे. त्यामुळे देशात मॉन्सून सक्रिय होण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे चित्र आहे..Pre Monsoon Rain Maharashtra : मॉन्सूनची चाहूल! महाराष्ट्रात मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा; पुणे, सातारा, कोल्हापूरसह कोकणात अलर्ट.उन्हाळा संपण्यास आता अवघे सात दिवस उरले असून, केरळमध्ये पुढील आठवड्यात मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. १ जूनपासून देश अधिकृतपणे मान्सून हंगामात प्रवेश करणार असल्याने उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.