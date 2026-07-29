Rain News: राज्यात पुढील चार दिवस मुसळधार पावसाचा अलर्ट! २२ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता; हवामान विभागानं काय सांगितलं?

कोकणातील अरबी समुद्रात चक्रीवादळासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याने राज्यातील २२ जिल्ह्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, हवामानातील बदलांमुळे राज्याच्या विविध भागांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, अरबी समुद्रातील चक्रीवादळी वाऱ्यांमुळे हवामानात बदल झाला आहे. यासाठी लोकांना सतर्क राहण्याचा आणि सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..हवामान विभागाने रत्नागिरीसाठी ऑरेंज अलर्ट आणि मुंबईसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. येत्या काही दिवसांत राज्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. कोकण किनारपट्टीजवळ अरबी समुद्रात चक्रीवादळ तयार झाले आहे. यामुळे किनारपट्टीच्या भागात ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहतील. पुढील चार दिवसांत कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. या चार दिवसांत समुद्र खवळलेला राहील आणि लाटांची उंची चार मीटरपर्यंत पोहोचेल. .एसटी स्मार्ट कार्डसाठी मोठा दिलासा! अर्जाची मुदत वाढवली; पण किती? जाणून घ्या नवी मुदत.मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जूनपासून सरासरी पावसाच्या ५० टक्के पाऊस झाला असून, अपेक्षित पावसापैकी ५० टक्के पाऊस होणे बाकी आहे. चक्रीवादळामुळे समुद्र खवळलेला राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने चार मीटर उंचीपर्यंतच्या लाटांचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मच्छिमारांना पुढील काही दिवस समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या लोकांनाही सतर्क राहून प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे..Malshej Ghat: पावसाळी सहलीचा प्लॅन करताय? माळशेज घाटाबाबत मोठी अपडेट, पर्यटकांसाठी नवी सूचना... पर्यायी मार्गांशिवाय पर्याय नाही.हवामान विभागाने मुंबईसह राज्यातील २२ जिल्ह्यांसाठी सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. मात्र, मुंबईतही हवामानात बदल अपेक्षित आहे. हवामानाचे स्वरूप बदलू शकते. गेल्या काही दिवसांपासून पालघर जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत बाधित भागांतील मदत आणि पुनर्वसन, पंचनामे, कृषी आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान, तसेच नागरिकांना तातडीची मदत यावर चर्चा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.