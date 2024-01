Atal Setu: 'अटल सेतू' उद्घाटन कार्यक्रमात 1,300 हून अधिक लोक पडले होते आजारी; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

मुंबई : शिवडी ते न्हावा शेवा जोडणाऱ्या मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक म्हणजेच अटल सेतूचं उद्घाटनं नुकतंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते करण्यात आलं. पण या कार्यक्रमाबाबत एक धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे.

या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या १३०० हून अधिक लोकांना बराच काळ पाण्याविना उन्हात उभे राहिल्यानं जुलाबाचा त्रास झाला तसेच डिहायड्रेशनमुळं चक्कर आल्याची घटना घडली होती. हिंदुस्तान टाईम्सनं वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (more than 1300 people fell ill during atal setu inauguration need know what really happened)