Mumbai Crime: आईचं मुलीच्या प्रियकरावर प्रेम जडले, एकत्र राहण्यासाठी मास्टरप्लॅन आखला, पण नंतर जे घडले त्याने सगळेच हादरले

एका धक्कादायक घटनेत जन्मदात्या आईचे संतापजनक कृत्य समोर आले आहे. ही आई तिच्याच मुलीच्या प्रियकराच्या प्रेमात पडली. एवढेच नाही तर ती आई प्रेमात इतकी वेडी झाली की तिने स्वतःच्या घरातील सोन्याचे दागिने चोरले, पण घरातून पळून गेली नाही, उलट तिने अशी युक्ती खेळली की सत्य जाणून लोक हैराण झाले. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रकरण असं आहे की रमेश धोंडू हळदीवे हे मुंबईतील गोरेगाव पूर्व येथे आपल्या कुटुंबासह राहतात. उर्मिला आणि रमेश यांचे लग्न १८ वर्षांपूर्वी झाले होते. एके दिवशी रमेशची पत्नी उर्मिला हिने तिच्या पतीला सांगितले की, तिचे दागिने कपाटातून गायब झाले आहेत. एवढेच नाही तर पत्नीने तिच्याच पतीवर चोरीचा आरोप केला आणि नंतर दिंडोशी पोलीस ठाण्यात चोरीची तक्रार दाखल केली..Mumbai News: माउंट मेरी जत्रेसाठी बेस्टचा पुढाकार, ३७४ अतिरिक्त बसेस चालवण्याचा निर्णय .बाहेरून कोणतेही संशयित नसल्याने पोलिसांनी कुटुंबातील सदस्यांचे कॉल रेकॉर्ड आणि फोन लोकेशन तपासण्यास सुरुवात केली. तपासात असे दिसून आले की, उर्मिला सतत दुसऱ्या एका पुरूषाच्या संपर्कात होती. ज्याच्यासोबत ती घरातून पळून जाण्याचा विचार करत होती. उर्मिलाने १०० ग्रॅमपेक्षा जास्त सोन्याचे दागिने चोरले, ते विकले आणि सुमारे १० लाख रुपये तिच्या प्रियकराच्या खात्यात ट्रान्सफर केले..पण या सगळ्यात सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे उर्मिलाचा प्रियकर दुसरा तिसरा तिसरा कोणी नसून तिच्या १८ वर्षांच्या मुलीचा प्रियकर होता. ती सतत त्याच्याशी बोलत होती आणि पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होती. सत्य बाहेर आल्यानंतर, उर्मिलाच्या मुलीच्या प्रियकराला ताब्यात घेण्यात आले. ज्याने चौकशीदरम्यान कबूल केले की उर्मिलाने त्याला काही चोरीचे दागिने दिले होते. .Mumbai: ७५ प्रवासी असणाऱ्या विमानाचं चाक हवेतच निखळलं अन्...; मुंबई विमानतळावर धक्कादायक घटना.मुलाची चौकशी केली असता, उर्मिलाने चोरीची आणि तिच्या पतीला सोडून जाण्याच्या तिच्या योजनेची कबुली दिली. कबुलीजबाबानंतर, पोलिसांनी उर्मिलाने ओळखलेल्या दागिन्यांच्या दुकानातून चोरीचे दागिने जप्त केले. उर्मिला आणि तिच्या मुलीच्या प्रियकराला दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे. उर्मिलाला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. तिच्या प्रियकराच्या भूमिकेची अधिक चौकशी सुरू आहे.