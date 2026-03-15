MSRTC: इलेक्ट्रिक बसचा एसटीला फटका, तोट्यात मोठी वाढ; प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी

ST Corporation: एसटी महामंडळाने विजेवरील बस भाडे तत्वावर घेण्याचा करार केला आहे. मात्र अद्याप या बस उपलब्ध झाल्या नसल्यामुळे एसटीला तोटा सहन करावा लागत आहे.
मुंबई : एसटी महामंडळाने ५१५० विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीने भाडे तत्वावर घेण्याचा करार इव्हे ट्रान्स कंपनीशी केला असून सदर कंपनीला गाड्यांचे नवीन वेळापत्रक देऊनही अजूनही अपेक्षित बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या नसून सद्या एसटीला प्रति किलो मीटरला सरासरी अंदाजे २८ ते ३० रुपये इतका तोटा सहन करावा लागत आहे. तोट्याच्या खाईत लोटणारा हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्यात आला पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केली आहे.

