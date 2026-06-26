मुंबई

MSRTC : वारकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! एसटीच्या जादा बसफेऱ्यांचे नियोजन; पाहा वेळापत्रक

Pandharpur Special ST Bus : आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या जादा बसफेऱ्यांचे नियोजन केले आहे. पंढरपूरसाठी १६ जादा एसटी फेऱ्या सोडण्याचा निर्णय एसटी प्रशासनाने घेतला आहे.
Special ST bus Service

MSRTC special ST buses arranged for Pandharpur Wari pilgrims

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ठाणे विभागाने विशेष नियोजन केले आहे. २० ते ३० जुलै या कालावधीत पंढरपूरसाठी एकूण १६ जादा एसटी फेऱ्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे, भिवंडी, कल्याण, विठ्ठलवाडी, शहापूर, मुरबाड, वाडा; तसेच बोरीवली येथून या विशेष बससेवा उपलब्ध होणार आहेत.

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