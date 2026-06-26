MSRTC : वारकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! एसटीच्या जादा बसफेऱ्यांचे नियोजन; पाहा वेळापत्रक

ठाणे : आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ठाणे विभागाने विशेष नियोजन केले आहे. २० ते ३० जुलै या कालावधीत पंढरपूरसाठी एकूण १६ जादा एसटी फेऱ्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे, भिवंडी, कल्याण, विठ्ठलवाडी, शहापूर, मुरबाड, वाडा; तसेच बोरीवली येथून या विशेष बससेवा उपलब्ध होणार आहेत..यंदाची आषाढी एकादशी २५ जुलैला होणार असून, दरवर्षीप्रमाणे लाखो वारकरी व भाविक विठ्ठल दर्शनासाठी पंढरपूरकडे रवाना होतील. भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि सुरक्षित व सुलभ प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी ठाणे विभागाने विविध मागांवर जादा फेऱ्यांचे नियोजन केले आहे..Mumbai News: शेतकऱ्यांसाठी इंधन नियम सुलभ; आधार, सातबारावर मिळणार पेट्रोल-डिझेल.या सर्व जादा फेऱ्यांसाठी संगणकीय; तसेच समूह आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध केली आहे. आरक्षणाची स्थिती दररोज तपासून आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त आरक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करणार आहे. २५ ते ३० जुलैदरम्यान पंढरपूरच्या चंद्रभागा बसस्थानकातून परतीच्या प्रवासासाठी विशेष बससेवेची व्यवस्था केली आहे..चालवण्यात येणाऱ्या फेऱ्याविशेष बससेवेमध्ये बोरीवली (नॅन्सी कॉलनी)- सायन- पंढरपूर या मार्गावर चार फेऱ्या, ठाणे - फलटण - पंढरपूर मार्गावर चार फेऱ्या आणि भिवंडी-कल्याण - फलटण - पंढरपूर मार्गावर तीन फेन्या चालविण्यात येणार आहेत. याशिवाय शहापूर - ठाणे - फलटण -पंढरपूर, कल्याण - विठ्ठलवाडी - नगर - फलटण - पंढरपूर, मुरबाड - कल्याण - नगर - फलटण - पंढरपूर, विठ्ठलवाडी - नगर - फलटण- पंढरपूर, तसेच वाडा-ठाणे-पुणे-पंढरपूर या मार्गावर प्रत्येकी एक विशेष फेरी चालविण्यात येणार आहे..Mumbai News: राज्यात वणव्यांचे प्रमाण चिंताजनक, वर्षभरात ११ हजारांहून अधिक हेक्टरवरील वनसंपदा बाधित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.